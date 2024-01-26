Економіка

18:28 26.01.2024

У ВР розробляють нову концепцію бронювання - голова економічного комітету

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У ВР розробляють нову концепцію бронювання - голова економічного комітету

Група народних депутатів спільно з представниками бізнесу, військовими, а також аналітиками й економістами розробляє концепцію бронювання, яка надала б "білому" бізнесу більш рівні умови для бронювання критично важливих військовозобов'язаних співробітників, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в п'ятницю.

"Одні бізнеси отримали можливість бронювати людей тисячами, коли інші опинилися за бортом, бо недотягували до показника за якимось одним критерієм. Тому перша наша гіпотеза полягає в тому, що за відсутності законних, правових альтернатив для бронювання бізнес або опиняється під загрозою зупинки, або ж вимушений буде йти в тінь", - пояснив він у фейсбуці необхідність нового підходу до бронювання.

За його словами, звідси випливає друга гіпотеза: кожен бізнес, який готовий офіційно наймати працівників і чесно сплачувати податки до держбюджету, як того вимагає чинне законодавство України, - важливий.

"Немає різниці, чи це великий експортер з десятком тисяч працівників, чи невелике СТО на п'ять осіб, яке ремонтує волонтерам машини. Масштаби різні, але кожен робить важливу справу, підтримує роботою наших співгромадян, а податками - наших захисників", - навів приклад чиновник.

Наталуха зазначає, що для перемоги України держава має знайти механізми, як зберегти роботу таких підприємств.

"Звідси і наш висновок, що ніхто не знає краще за самого роботодавця, який саме зі співробітників важливий для бізнесу. Він знає, який прибуток приносить працівник, наскільки він є критичним і незамінним у його бізнес-моделі. Тому якщо дати всім бізнесам можливість бронювати, ба більше - самим обирати заброньованих, це принаймні частково прибере тривожність і непередбачуваність, яка склалася довкола мобілізації", - вважає голова комітету.

"Ми хочемо, щоби бронь перестала бути привілеєм, а стала доступною і тим, кому вона реально збереже виробництво", - додав він.

Наталуха акцентував увагу на тому, що наразі немає жодного підготовленого законопроєкту з цього питання, а лише тестується на справедливість або помилковість певних гіпотез і припущень концепція, у рамках якої розглядають ідею самостійного бронювання співробітників роботодавцями за умови роботи "по білому".

"Далі, якщо одні гіпотези знайдуть підтвердження, а інші - спростування, на нас чекатиме ще й процес презентації цієї концепції і колегам, і чиновникам, і керівництву країни. Лише після цього, коли (і якщо) концепцію буде узгоджено, можна буде переходити до її формалізації, адже це важливо, щоб усі відповідальні сторони були на одній сторінці й розуміли, які є очікування від цієї ідеї, а які є ризики", - наголосив Наталуха.

Раніше видання "Forbes Україна" повідомило про підготовлений депутатами економічного комітету парламенту законопроєкт, у якому пропонується встановити щомісячний фіксований платіж (1,5% військового збору + 20 тис. грн), після сплати якого підприємство може забронювати працівника незалежно від посади, проте сумарно забронювати можна буде не більше ніж 50% військовозобов'язаних.

Згідно з даними Мінекономіки, за чинним на сьогодні порядком заброньовано понад 500 тис. осіб.

 

Теги: #рада #бронювання #наталуха

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