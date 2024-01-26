Економіка

13:47 26.01.2024

"Укрнафта" у 2023 р. реалізувала майже 90 млн літрів пального в картах і талонах

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"Укрнафта" у 2023 р. реалізувала майже 90 млн літрів пального в картах і талонах

Реалізація ПАТ "Укрнафта" пального для B2B (карти і талони) за результатами 2023 року становила 87,8 млн літрів.

"Сьогодні можу з гордістю сказати, що стратегічне завдання на 2023 рік щодо розвитку паливних талонів і карток "Укрнафтою" було виконано. Від 0 до майже 90 мільйонів літрів - менш ніж за рік", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький у п'ятницю, слова якого наведено у пресрелізі компанії. 

За його словами, амбітний річний план продажу за власною B2B-програмою і план проливів за нею виконано майже на 100%.

"Це внутрішні KPI, але від цього вони не менш важливі. Це спільне досягнення і спільна перемога - ми вивели на ринок новий продукт, зробили його успішним і будемо розвивати у 2024 році", - доповнив Корецький.

За інформацією ПАТ, компанія стала активним учасником комерційних тендерів і тендерів на Prozorro. На сьогодні понад тисячу підприємств, державних установ та фізичних осіб стали клієнтами програми паливних карток і талонів "Укрнафти" - всього емітовано понад 35 тисяч паливних карток.

Створено регіональні офіси продажів в Івано-Франківську, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Хмельницькому, Вінниці, Кам'янці-Подільському, Полтаві, Запоріжжі, Харкові, Черкасах та Мукачевому. Найближчим часом буде відкрито офіс у Львові.

NAFTA-Карта працює за міжемітентськими програмами в мережах SOCAR, Shell, U.GO, BWS, VST, Ovis та інших. Стартувало партнерство з універсальними картковими додатками Monobrand і All AZS.

Як зазначили в "Укрнафті", компанія запустила власну паливну програму (картки та талони) для юридичних і фізичних осіб з нуля в лютому 2023 року.

Перед цим колишні партнери за скретч-картками "Авіас" відмовилися виконувати зобов'язання з постачання пального в повному обсязі та платити за обслуговування карток ТЗ "Авіас" у мережі АЗК "Укрнафта".

"На цьому тлі було прийнято важливе стратегічне рішення: найбільша монобрендова мережа повинна мати власну пропозицію в сегменті B2B. Було емітовано власні паливні картки NAFTA-Карта і талони ТЗ "Укрнафта", - наголосили в компанії.

Компанією-оператором В2В програми "Укрнафти" стало ТОВ "Укрнафта-Снаб".

Теги: #укрнафта #пальне

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