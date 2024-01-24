Економіка

21:10 24.01.2024

Французький ритейлер Casino продасть майже всі гіпер- і супермаркети за 1,35 млрд євро

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Французький ритейлер Casino Guichard Perrachon SA досяг угоди про продаж практично всіх своїх гіпер- і супермаркетів за 1,35 млрд євро компаніям Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) і Auchan Retail.

Як йдеться в повідомленні Casino, угода охоплює 288 магазинів і прилеглих до них сервісних центрів. Закриття угоди очікується в другому кварталі поточного року.

Отримані грошові кошти будуть спрямовані на реструктуризацію Casino, яка має проблеми через високу заборгованість, що досягає 6,1 млрд євро, і скорочення частки на французькому ринку.

Котирування акцій ритейлера зростають на 8% під час торгів у середу. Ринкова вартість Casino за останні 12 місяців впала майже у 20 разів.

Теги: #єс #рітейл

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