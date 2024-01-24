Економіка

18:31 24.01.2024

"ДТЕК" підтримує вільну торгівлю газом із ЄС після закінчення опалювального сезону

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"ДТЕК" підтримує вільну торгівлю газом із ЄС після закінчення опалювального сезону

Енергохолдинг "ДТЕК" сподівається на перегляд рішення про заборону експорту газу після закінчення опалювального сезону 2023/2024, зазначив його СЕО Максим Тімченко.

"Я сподіваюся, що після другого опалювального сезону (під час війни - ІФ-У) прийде час переглянути це питання. Звісно, у держави мають бути всі можливості, щоб вплинути на ситуацію, коли вона бачитиме, що відкриття експорту газу якось позначається на енергобезпеці, на наявності газу в країні", - сказав Тімченко в ексклюзивному бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" з Міжнародного економічного форуму (WEF) у Давосі.

За його словами, Україна не може собі дозволити жити на закритому ринку.

"Ми вже частина Європи. І ціни на електроенергію, на газ мають корелюватися з європейськими. В електроенергії вони вже є: у нас дефіцит - ми імпортуємо, профіцит - експортуємо. Те ж саме має бути і на газовому ринку", - наголосив голова "ДТЕК".

При цьому він зазначив, що для компанії як гравця на ринку не самоціль видобути газ і відвезти його в Європу, а навпаки, цього року вона сама використовувала можливість зберігання газу в Україні.

"І, до речі, я вважаю великим досягненням, що 3 мільярди кубів газу європейських компаній було закачано в українські сховища. Це показник довіри до нашої держави", - наголосив Тімченко.

Теги: #газ #єс #торгівля #дтек

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