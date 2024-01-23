Енергетики повернули світло понад 6 тис. споживачів у Харкові, знеструмлених через ранкову атаку російських агресорів - Міненерго

Станом на 14:00 вівторка зі світлом 6,3 тис. споживачів у Харкові, які залишилися без нього внаслідок ранкових обстрілів військових РФ, без електрики ще майже 4,7 тис. споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

"Енергетики ведуть роботи з усунення пошкоджень, але ситуація ускладнена тим, що частину енергетичного обладнання завалено будматеріалами зі зруйнованих будівель", - описало ситуацію міністерство у своєму фейсбуці.

За його інформацією, одночасно з енергетиками працюють комунальні служби, які допомагають прибирати завали.

"Енергетики намагаються якомога швидше відновити мережі, аби дати можливість запустити в роботу котельні для подачі тепла населенню", - наголосило Міненерго.