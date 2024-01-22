Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами.

"Наші уряди залишаються відданими прагненню розвитку прикордонної інфраструктури та нашої логістики. Ми хочемо впроваджувати спільні прикордонні та митні контролі, обмін митними базами даних і продовжувати модернізацію наших пунктів пропуску", - сказав Шмигаль на брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у понеділок у Києві.

За словами прем'єра, сторони також обговорили створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до наявних чотирнадцяти.