Економіка

16:14 21.01.2024

Італія підписала з "Метінвестом" меморандум про взаєморозуміння щодо створення інтегрованого промислового проєкту в муніципалітеті Пьомбіно

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Італія підписала з "Метінвестом" меморандум про взаєморозуміння щодо створення інтегрованого промислового проєкту в муніципалітеті Пьомбіно

Міністерство бізнесу і виробництва Італії, регіон Тоскана і муніципалітет Пьомбіно підписали Меморандум про взаєморозуміння з гірничо-металургійною групою "Метінвест" щодо розвитку металургійного сектора в регіоні.

Згідно з офіційною інформацією міністерства, меморандум було підписано з Metinvest Adria SpA, Metinvest B.V., Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, з метою забезпечення умов для перезапуску сталеливарного заводу в Пьомбіно.

Водночас уточнюється, що це "вирішальний крок для перезапуску вузла в Пьомбіно, який відіграватиме дедалі важливішу роль у національному плані сталеливарної промисловості".

Також повідомляється, що метою промислового проєкту є розробка, будівництво, володіння, експлуатація та обслуговування екологічно сталого заводу з виробництва готової сталевої продукції, отриманої в результаті переробки чорних металів у гарячекатані рулони, які підлягають подальшій переробці, який буде збудований у П'ембіно на площі близько 260 га. Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок зовнішнього фінансування та державних грантів.

Сталевий комплекс у Пьомбіно є одним з основних центрів перероблення сталі в Італії та Європі, і Міністерство бізнесу та проєкт "Зроблено в Італії" прагнуть підтримати відновлення виробництва рейок та одночасно запустити виробництво рулонів г/к прокату з метою відновлення діяльності, збереження зайнятості та скорочення імпорту сталевої продукції в Італію з країн, що не входять до ЄС. Це відновило інтерес до здійсненності проєкту комплексного промислового розвитку, представленого Metinvest Adria S.p.A., Metinvest B.V. і Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A., зазначається в інформації міністерства.

Сторони, які уклали угоду, зобов'язуються негайно провести узгоджене техніко-економічне обґрунтування, спрямоване на визначення умов стабільної та довгострокової роботи хаба, а також на підвищення промислового та виробничого потенціалу території, надаючи перевагу рішенням, сумісним із міським середовищем.

Коли проєкт повністю введуть в експлуатацію, у ньому буде зайнято близько 1500 прямих і непрямих працівників і він матиме значний економічний вплив на інші суміжні галузі регіонального та національного рівня, йдеться в інформації.

Міністерство бізнесу та "Зроблено в Італії" координуватимуть робочу групу, в якій візьмуть участь усі компетентні національні та місцеві установи, щоб стимулювати створення виробничих підприємств.

Потенційні інвестори: Міністерство довкілля та захисту землі та моря, регіон Тоскана, муніципалітет Пьомбіно, порт, Системний орган, Агентство державного майна.

Протокол визначає умови укладення протягом чотирьох місяців Програмної угоди відповідно до ст. 252-біс зведеного екологічного закону.

Міністр бізнесу та виробництва Італії Адольфо Урсо заявив, що "угода знаменує собою вирішальний крок на шляху до перезапуску комплексу в П'ембіно, який буде відігравати дедалі більшу центральну роль у контексті національного плану сталеливарної промисловості разом із Таранто, Терні та сталеливарними заводами північної Італії".

Президент регіону Тоскана Еудженіо Джані додав, що "меморандум про взаєморозуміння є першим і необхідним сигналом щодо інвестицій, запропонованих "Метінвестом" і Danieli, а також конкретний знак співпраці між установами, щоб гарантувати майбутнє виробництва сталі в Італії".

"Тоскана - це земля, відкрита для іноземних інвестицій, а район Пьомбіно був прихильний до металургії з часів етрусків. Проєкт "Метінвест-Danieli" матиме підтримку регіону Тоскана. (...) Ми сподіваємося, що інший інвестиційний проєкт JSW Steel Italy також може бути реалізовано, з огляду на взаємозалежності та можливу взаємодоповнюваність між виробництвом плоского прокату (з боку "Метінвесту") і довгомірного прокату (від Jsw). Ми гарантували значні інвестиції в порт та інфраструктуру, можливості, які, вочевидь, зрозумів дует "Метінвест-Деніелі", і ми протягом наступних 4 місяців працюватимемо над досягненням обов'язкової програмної угоди з визначеними термінами для всіх", - пояснив Джані.

Мер Пьомбіно Франческо Феррарі заявив, що "ця угода є реальною можливістю для перезапуску, який поверне Пьомбіно в центр національної та міжнародної сталеливарної промисловості".

Генеральний директор Metinvest B.V. Юрій Риженков зазначив, що "Угода з Міністерством підприємництва та Made in Italy знаменує собою значний крок на шляху до створення одного з найекологічніших та найчистіших заводів у Європі.

"Цей проєкт потужністю близько 3 млн тонн сталі відіграє вирішальну роль у переході Італії до "зеленої" технології за рахунок впровадження стійких та екологічно безпечних промислових методів. Крім того, це допоможе підвищити завантаження наших підприємств з видобутку та переробки залізної руди в Україні, що сприятиме їхній модернізації для виробництва високоякісних окатишів. Пьомбіно - це передовий проєкт, який після завершення стане реальним прикладом того, як співпраця між іноземними промисловими групами та італійськими установами може дати позитивні результати", - наголосив Риженков.

Президент групи Danieli Джанп'єтро Бенедетті заявив, що "ця угода є першим важливим результатом, який допоможе створити завод, що стане одним із перших повністю цифрових і матиме важливий позитивний вплив на зайнятість".

Теги: #меморандум #італія #метінвест

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