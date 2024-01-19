Після перемоги у війні частка будівельних матеріалів в "Епіцентрі" сягне 20% - Герега

Частка будівельних матеріалів в асортименті мережі "Епіцентр" на сьогодні становить 8,3%, проте в період масштабного відновлення країни після перемоги у війні показник може зрости до 20%, повідомив співзасновник групи компаній "Епіцентр" Олександр Герега в інтерв'ю "Forbes Україна".

"Близько 8,3% - це будівельні матеріали, 12% - оздоблювальні матеріали: шпалери, фарби та інше. Думаю, що після перемоги, коли почнеться відновлення країни, частка будівельних матеріалів може зрости до 20%. "Епіцентр" - це вже давно не про будівництво. Він про все", - розповів Герега.

За словами бізнесмена, у довгострокових планах - масштабування мережі до 500 локацій протягом наступних 20 років, а також продовження розвитку концептів shop-in-shop за межами торговельних центрів "Епіцентр", з акцентом на Intersport, галереї "Деко", дитячі магазини E. Pic і низку нових форматів.

"Наші shop-in-shop збалансовані, прораховані і з хорошим асортиментом, і можуть працювати окремо, але спочатку ми хочемо максимально протестувати їхню ефективність в "Епіцентрі", щоб потім виводити в інші ТРЦ. Так, ми можемо виходити за межі "Епіцентру" і зараз, але точно не такими темпами, як це було у 2020-2021 роках", - пояснив він.

Щодо інвестицій в Intersport Polska, Герега повідомив про намір об'єднати польську та українську компанії, відзначив перспективність польського ринку для спортивного напряму.

"Зараз ми хочемо фактично об'єднати "Intersport Польща" і "Intersport Україна" в одне ціле. Матимемо можливість акумулювати значну кількість товарної маси. Ми вже закуповуємо товар централізовано на Польщу і на Україну. І тепер ми для міжнародного Intersport зовсім інший гравець", - розповів співзасновник "Епіцентру".

Крім того, група компаній продовжує розвиток аграрного напряму. Його частка в бізнесі досягне 35-50% після втілення третього етапу розвитку, вказав Герега. "Епіцентр" також працює над проєктом на ринку АЗС, проте бізнесмен не розкрив його деталей, обіцяючи в майбутньому представити його повноцінно.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин з маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено. На початок 2024 року в мережі працюють 72 торгові центри.

Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України). Загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення перевищує 2 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).