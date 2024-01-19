Економіка

10:42 19.01.2024

Через негоду в Україні без світла 51 населений пункт - Міненерго

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Через негоду в Україні без світла 51 населений пункт - Міненерго

Через негоду в Україні знеструмлено 51 населений пункт, повідомило Міністерство енергетики.

"Найбільше відключень у Сумській області - там без світла понад 2,5 тис. споживачів у 35 населених пунктах. Також без напруги 12 населених пунктів у Чернігівській і чотири в Кіровоградській областях", - повідомляється в телеграм-каналі Міненерго в п'ятницю.

Водночас у Херсоні енергетики повернули світло в оселі 14,6 тис. споживачів, залишаються знеструмленими через обстріли 3,7 тис. абонентів.

 

Теги: #енергетика #міненерго

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