Економіка

10:16 19.01.2024

"Укрнафта" збільшила запаси на 330 тис. тонн нафти та 618 млн куб. м газу за рахунок розширення меж двох ліцензій

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"Укрнафта" збільшила запаси на 330 тис. тонн нафти та 618 млн куб. м газу за рахунок розширення меж двох ліцензій

ПАТ "Укрнафта" завдяки розширенню меж двох наявних спецдозволів збільшила запаси на 330 тис. тонн нафти та 618 млн куб. м газу, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, причина розширення меж спецдозволів - приведення їхніх розмірів до контурів продуктивних покладів родовища.

Площа ділянки надр першого спецдозволу тепер становить 18,33 кв. км. Це на 23,1% більше від раніше наданої в користування ділянки. Загальний обсяг запасів збільшився на 217 тис тонн нафти та конденсату і 232 млн куб. м газу.

Площа другої ліцензії збільшилася на 16,3% і становить 41,75 кв. км. Загальний обсяг запасів зріс на 113 тис. тонн конденсату і 386 млн куб. м газу.

"До 2023 року компанія лише двічі розширювала межі спецдозволів. Дякую співробітникам компанії, які підготували та подали необхідні заяви та пакети документів у Державну службу геології та надр України, після опрацювання яких були отримані відповідні накази, і таким чином збільшилися можливості для видобутку ресурсу", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти та природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою зараз управляє Міноборони.

 

Теги: #газ #укрнафта #нафта #запаси

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