"Нафтогаз" продовжить реалізацію своїх ВДЕ-проєктів за підтримки ЄБРР - голова групи

Група "Нафтогаз" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) продовжить реалізацію проєктів у галузі альтернативної енергії, зокрема планує наступного року розпочати будівництво двох ВЕС, повідомив її голова Олексій Чернишов.

"Незважаючи на збільшення видобутку газу і нафти, у "Нафтогазу" є пріоритет щодо збільшення реалізації проєктів альтернативної енергії. Ви знаєте, що ми реалізували проєкти в сонячній енергетиці, ми не будемо зупинятися. Крім того, цього року плануємо розпочати два проєкти вітрової енергетики", - сказав Чернишов у четвер агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Чернишов уточнив, що компанія наразі починає проєктування ВЕС, а наступного, 2025 року, "якщо все складеться", почне їх будівництво.

"Дивимося і на інші проєкти. І МФО (міжнародні фінансові організації - ІФ-У) тут надають підтримку, вони допомагають. Я впевнений, що ми це зробимо, будь-яка генерація енергії для України зараз дуже важлива", - наголосив глава "Нафтогазу".

При цьому він зазначив, що ЄБРР залишається стратегічним партнером групи, надавши під час війни Emergency Credit Line для можливих закупівель газу в разі потреби або критичної ситуації. Водночас глава "Нафтогазу" акцентував, що Україна проходить зимовий період за рахунок власного газу.

Перед цим Чернишов на фейсбук-сторінці написав, що на WEF у Давосі провів продуктивну зустріч із ЄБРР.

"На порядку денному - продовження підтримки "Нафтогазу" і проєкти альтернативної енергетики!" - зазначив він.

Глава групи також повідомив про зустріч у межах WEF із бізнесменом Біллом Гейтсом і компанією Breakthrough Energy, де, як уточнили в "Нафтогазі", обговорювали потенційні проєкти за новими напрямами в енергетиці.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року група "Нафтогаз" отримала "зелений" тариф і ліцензію на продаж електроенергії для нової сонячної електростанції в Чуднові Житомирської області піковою потужністю 33,3 МВт, на початку липня вона ввела в експлуатацію СЕС "Андріївка" в Балаклійському районі Харківської області потужністю 0,999 МВт.

У листопаді 2023 року Чернишов анонсував реалізацію нових проєктів СЕС, а також двох ВЕС на півдні України.