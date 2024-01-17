Британія інвестує $25 млн, щоб розблокувати український експорт та імпорт

Британський інститут фінансування розвитку (British International Investment) інвестує $25 млн, щоб розблокувати український експорт та імпорт, включно з життєво важливими постачаннями харчових продуктів, повідомляє у соцмережі Х (Twitter) Міністерство закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії.

"Велика Британія допомагає захистити довгострокове майбутнє України", - наголошується в повідомленні.

British International Investment є британським фінансовим інститутом розвитку і впливовим інвестором, підтримуваним урядом Великої Британії.