Рішення про використання заморожених активів РФ для України має бути колективним і буде нескоро - Пріцкер

Використанню заморожених активів РФ для України має передувати тривала підготовка з шести-семи важких етапів, і таке рішення має бути колективним, а не на рівні однієї країни, не варто чекати на нього швидко, вважає спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Триває справжня робота, реальні зусилля і справжні наміри, але ми далекі від завершення... Помилково думати, що це дуже швидко стане панацеєю", - сказала вона під час дискусії в "Українському домі", організованої на полях ВЕФ Фондом Пінчука, Horizon Capital і Western NIS Enterprise Fund у Давосі в понеділок увечері.

Пріцкер визнала, що є величезна надія на те, що російські суверенні активи можуть стати легким джерелом фінансування та розв'язанням проблеми, коли Україні потрібні мільярди доларів, а міжнародна допомога починає затримуватися.

"Але треба усвідомлювати, що це процес, тому G7 виступила із заявою, в якій, по суті, йдеться про те, що Росія повинна заплатити, а міністри мають повернутися і з'ясувати, чи є якийсь спосіб, у який те, що ми називаємо російськими суверенними активами, може бути використано для цієї мети", - зазначила.

Пріцкер пояснила, що йдеться про шість-сім важких кроків на шляху до результату в цьому процесі.

"Вам потрібна правова теорія, стимулююче законодавство, яким є процес управління, куди ви збираєтеся їх витратити, ... хто має право голосувати, хто бере участь у цьому процесі", - перелічила вона низку з них.

Спецпредставник США нагадала, що технічно більшість цих коштів перебуває в Європі, й ці активи приносять дохід.

За її словами, в цьому процесі має взяти участь "купа юристів", і навіть після вивчення цього питання багатьма людьми у США уряд країни не ухвалював жодного рішення, поки що просто заявивши, що Росія має заплатити і чи є спосіб домогтися цього.

"Чесно кажучи, я думаю, що якщо рішення буде ухвалено, воно, в підсумку, стане колективним рішенням ... Я не думаю, що ви побачите, що США збираються щось зробити, це буде колективне рішення, ... всі повинні погодитися", - вважає Пріцкер.

Спеціальний уповноважений президент Франції з економічної допомоги та відновлення України П'єр Ельброн також погодився, що простого рішення не існує, і що це спільна робота, а не рішення тільки США, і має бути більш-менш спільна позиція G7 щодо цього питання, з урахуванням технічних і юридичних аспектів.

"Це не заповнить негайно ту прогалину, яку ми повинні більш-менш заповнити своїми власними засобами, фінансовими коштами, військовим потенціалом тощо", - констатував він.

За його словами, у пов'язаній із російськими державними активами роботі необхідно також підготувати ґрунт для того, щоб із часом міг бути мобілізований приватний сектор для підтримки України.

Ельброн нагадав, що $200 млрд із $300 млрд сконцентровані в одній або двох європейських країнах, переважно в Бельгії, і триває активна робота в Брюсселі, одним із результатів якої стала пропозиція Єврокомісії від 12 грудня про використання доходів від цих активів.

"Вони не такі вже й маленькі, йдеться про EUR15 млрд протягом наступних чотирьох років. І це лише те, що ми називаємо непередбаченим прибутком, отриманим Euroclear, депозитарієм активів центрального банку Росії", - уточнив спецпредставник Франції.

Він пояснив, що до питання використання цих активів необхідно уважно поставитися, оскільки, очевидно, це може мати системний вплив на євро.