"Укрнафта" у 2023 р. збільшила видобуток нафти із конденсатом на 2,9%, газу - 5,8%

ПАТ "Укрнафта" у 2023 році збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, повідомила пресслужба компанії в понеділок.

Видобуток природного і супутнього нафтового газу минулого року становив 1 млрд 97,4 млн куб. м, що на 5,8% (на 60,4 млн куб. м) більше, ніж 2022-го.

"Спасибі колективу компанії, що не просто втримали природне падіння в повноцінному воєнному році, а й збільшили видобуток. У непростих умовах ви доклали максимум, і навіть більше, зусиль для досягнення результатів", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

За його словами, у 2024 році "Укрнафта" планує бурити нові свердловини та інтенсифікувати видобуток, запрошувати партнерів на родовища і замінювати стару радянську і російську техніку сучасними світовими зразками.

Як повідомлялося, 2022 року компанія забезпечила видобуток 1,37 млн тонн нафти із конденсатом і 1,037 млрд куб. м газу.

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.