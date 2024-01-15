ДТЕК законтрактував у Польщі додатково ще 80 тис. тонн вугілля
"ДТЕК Енерго" збільшило обсяги законтрактованого імпортного вугілля до 357 тис. тонн.
"Для стабільної роботи ТЕС "ДТЕК Енерго" домовився про імпорт додаткових 80 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі. Отже, загальний обсяг законтрактованого компанією палива зріс до 357 тис. тонн", - зазначила компанія в релізі в понеділок.
Там додали, на сьогодні з усього законтрактованого обсягу імпортного палива в Україну вже доставлено майже 182 тис. тонн. Постачання відбуваються регулярно.
"Імпортне паливо - це додаткова "подушка безпеки" для теплової генерації на зиму. Пріоритетом для нас, як і завжди, залишається видобуток на українських шахтах. За попередніми даними, наші інвестиції в українські шахти за минулий рік становили близько 7 млрд грн. Це дало змогу ввести в роботу 26 нових вугільних лав, виконати річний план із видобутку вугілля та забезпечити необхідним паливом наші ТЕС", - прокоментував генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого наведено в пресрелізі.
Як повідомлялося, у вересні 2023 року "ДТЕК Енерго" законтрактувало в Польщі орієнтовно 210 тис. тонн. Станом на середину листопада компанія довела його обсяги майже до 280 тис. тонн.