Україна має намір у 2024 році створити п'ять СП в ОПК із західними виробниками і запустити від п'яти індустріальних парків

Україна у 2024 році фокусується на розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) і ставить завдання створити спільні оборонні підприємства із західними компаніями та локалізувати виробництво озброєння, техніки для розмінування та іншого обладнання, заявила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Якщо ми говоримо ОПК, то там є конкретні цілі та завдання: це створення п'яти спільних підприємств із західними виробниками озброєнь", - сказала вона на вебінарі Центру економічної стратегії в четвер.

За її словами, планується також розвивати індустріальні парки, для цього в бюджеті вперше закладено кошти на відшкодування вартості підключення і наявних, і нових індустріальних парків.

Свириденко зазначила, що минулого року кількість індустріальних парків у реєстрі сягнула 70, проте "за фактом працюючих - десять".

"Наше завдання - цього року сфокусуватися на тому, щоб з'явилися щонайменше п'ять, але робочих, інноваційних парків", - зазначила перша віцепрем'єрка.

Загалом, за її оцінками, виділені в держбюджеті-2024 на підтримку економіки 40 млрд грн забезпечать внесок у її зростання на рівні до 1% ВВП, тоді як 2023 року сумарний ефект державної програми доступного кредитування "5-7-9", грантових та іпотечної програм забезпечив додатково до 1,5% ВВП.