Економіка

07:41 12.01.2024

Україна має намір у 2024 році створити п'ять СП в ОПК із західними виробниками і запустити від п'яти індустріальних парків

1 хв читати
Україна має намір у 2024 році створити п'ять СП в ОПК із західними виробниками і запустити від п'яти індустріальних парків

Україна у 2024 році фокусується на розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) і ставить завдання створити спільні оборонні підприємства із західними компаніями та локалізувати виробництво озброєння, техніки для розмінування та іншого обладнання, заявила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Якщо ми говоримо ОПК, то там є конкретні цілі та завдання: це створення п'яти спільних підприємств із західними виробниками озброєнь", - сказала вона на вебінарі Центру економічної стратегії в четвер.

За її словами, планується також розвивати індустріальні парки, для цього в бюджеті вперше закладено кошти на відшкодування вартості підключення і наявних, і нових індустріальних парків.

Свириденко зазначила, що минулого року кількість індустріальних парків у реєстрі сягнула 70, проте "за фактом працюючих - десять".

"Наше завдання - цього року сфокусуватися на тому, щоб з'явилися щонайменше п'ять, але робочих, інноваційних парків", - зазначила перша віцепрем'єрка.

Загалом, за її оцінками, виділені в держбюджеті-2024 на підтримку економіки 40 млрд грн забезпечать внесок у її зростання на рівні до 1% ВВП, тоді як 2023 року сумарний ефект державної програми доступного кредитування "5-7-9", грантових та іпотечної програм забезпечив додатково до 1,5% ВВП.

 

 

 

Теги: #впк #парки #підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 11.01.2024
Зеленський: Стійкість українців потребує не тільки зброї та фінансів, їй також потрібна політична підтримка партнерів

Зеленський: Стійкість українців потребує не тільки зброї та фінансів, їй також потрібна політична підтримка партнерів

18:45 10.01.2024
Посли ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" про створення спецінструменту фінансування України на період 2024-2027 років

Посли ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" про створення спецінструменту фінансування України на період 2024-2027 років

18:30 10.01.2024
Палата депутатів Італії підтримала резолюцію про продовження військової підтримки України

Палата депутатів Італії підтримала резолюцію про продовження військової підтримки України

03:25 10.01.2024
Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

19:06 08.01.2024
ГУР МО України отримало 100 гб секретних даних російського ВПК

ГУР МО України отримало 100 гб секретних даних російського ВПК

12:32 06.01.2024
Держаудитслужба України спростовує інформацію у ЗМІ про нібито можливе розголошення даних військово-оборонного сектору

Держаудитслужба України спростовує інформацію у ЗМІ про нібито можливе розголошення даних військово-оборонного сектору

07:14 06.01.2024
Президент Естонії скликав Раду з державної оборони, де обговорять підтримку України

Президент Естонії скликав Раду з державної оборони, де обговорять підтримку України

21:22 05.01.2024
Президентка Єврокомісії: Працюємо над рішенням, яке дасть змогу забезпечити стабільну фінансову підтримку Україні

Президентка Єврокомісії: Працюємо над рішенням, яке дасть змогу забезпечити стабільну фінансову підтримку Україні

19:28 29.12.2023
Зеленський: Сподіваємося, що 1 лютого консенсусу щодо Ukraine Facility буде досягнуто

Зеленський: Сподіваємося, що 1 лютого консенсусу щодо Ukraine Facility буде досягнуто

17:35 29.12.2023
МЗС Німеччини після атаки РФ: У 2024 р. ми ні на сантиметр не відійдемо від України

МЗС Німеччини після атаки РФ: У 2024 р. ми ні на сантиметр не відійдемо від України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ пропонує розглянути можливість додаткового оподаткування некритичного імпорту

Інфляція в Україні у 2023 р. впала до 5,1% - Держстат

В енергосистемі зафіксовано новий рекорд споживання, населення і бізнес мають економити - "Укренерго"

Піщанська: Пріоритети Рахункової плати - прозорість, перехід на міжнародні стандарти аудиту й відповідальність за невиконання рекомендацій

Приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році становитиме 13% - Мінсоцполітики

ОСТАННЄ

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2023 р. у 5%

"Енергоатом" зареєстровано як акціонерне товариство

DIM надає додаткові знижки за програмою "єВідновлення"

ПриватБанк запускає послугу "Конверти" для збору донатів і накопичення коштів

НБУ пропонує розглянути можливість додаткового оподаткування некритичного імпорту

Зростання ВВП у 2023 р. з високою ймовірністю перевищило 5% - заступник голови НБУ

Більшості спроб зловживань із програмою "єВідновлення" вдається запобігти - Шуляк

Інфляція в Україні у 2023 р. впала до 5,1% - Держстат

В енергосистемі зафіксовано новий рекорд споживання, населення і бізнес мають економити - "Укренерго"

На Полтавщині в дослідну експлуатацію запущено цифровий реєстр соцвиплат - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА