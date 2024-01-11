Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2023 р. у 5%

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році, таку попередню оцінку Міністерства економіки озвучила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко на вебінарі Центру економічної стратегії в четвер.

"Це так зване відновлювальне зростання", - сказала вона, додавши, що в Нацбанку зростання ВВП минулого року оцінюють у 5,5%.

Свириденко уточнила, що найбільші темпи відновлення продемонстрували державне управління та оборона завдяки пріоритетному фінансуванню, будівництво з урахуванням проєктів відновлення, сільське господарство завдяки хорошій погоді та високому врожаю, внутрішня торгівля та переробна промисловість.

Раніше Мінекономіки оцінювало зростання ВВП за січень-листопад 2023 року порівняно з відповідним періодом минулого року на рівні 5,5%.

НБУ наприкінці жовтня покращив прогноз зростання ВВП України цього року з 2,9% до 4,9%, а наступного - з 3,5% до 3,6%. Однак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук зазначив, що з високою імовірністю зростання економіки минулого року перевищило 5%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада покращив оцінку зростання ВВП цього року з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%.