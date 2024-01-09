Без електропостачання в Одеській області залишається 191 н.п., в області працюють 415 Пунктів незламності - голова ОВА

В Одеській області станом на 8:00 без електропостачання залишається 191 населений пункт, на території області працюють 415 Пунктів незламності, ще 397 готові розпочати роботу в разі потреби, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також він повідомив, що газо-, водо-, теплопостачання перебуває у штатному режимі.

Водночас на території всієї області функціонують 415 пунктів незламності. Ще 397 готові розгорнути в разі потреби.

За його словами, на дорогах державного та місцевого значення працює спецтехніка.

"Прошу водіїв, у разі відсутності екстреної необхідності, сьогодні утриматися від поїздок", - наголосив він.