Економіка

10:12 09.01.2024

Без електропостачання в Одеській області залишається 191 н.п., в області працюють 415 Пунктів незламності - голова ОВА

1 хв читати
Без електропостачання в Одеській області залишається 191 н.п., в області працюють 415 Пунктів незламності - голова ОВА

В Одеській області станом на 8:00 без електропостачання залишається 191 населений пункт, на території області працюють 415 Пунктів незламності, ще 397 готові розпочати роботу в разі потреби, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також він повідомив, що газо-, водо-, теплопостачання перебуває у штатному режимі.

Водночас на території всієї області функціонують 415 пунктів незламності. Ще 397 готові розгорнути в разі потреби.

За його словами, на дорогах державного та місцевого значення працює спецтехніка.

"Прошу водіїв, у разі відсутності екстреної необхідності, сьогодні утриматися від поїздок", - наголосив він.

 

Теги: #електропостачання #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 09.01.2024
В Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом

В Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом

21:42 08.01.2024
Через негоду відсутнє електропостачання в семи районах Одеської області, функціонують Пункти незламності

Через негоду відсутнє електропостачання в семи районах Одеської області, функціонують Пункти незламності

08:49 08.01.2024
У Кривому Розі у частини міста відсутнє електропостачання, є перебої в роботі транспорту

У Кривому Розі у частини міста відсутнє електропостачання, є перебої в роботі транспорту

19:51 07.01.2024
У Хмельницькій області до електропостачання під'єднано всі населені пункти

У Хмельницькій області до електропостачання під'єднано всі населені пункти

09:56 01.01.2024
В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток - ОВА

В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток - ОВА

10:37 31.12.2023
В Одеській області вночі знищено 6 БпЛА "Shahed" - голова ОВА

В Одеській області вночі знищено 6 БпЛА "Shahed" - голова ОВА

19:10 30.12.2023
У Донецькій області відновили електропостачання у 181 населеному пункті

У Донецькій області відновили електропостачання у 181 населеному пункті

09:51 29.12.2023
На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

20:41 27.12.2023
Відновлено електропостачання жителів Херсона

Відновлено електропостачання жителів Херсона

08:53 27.12.2023
Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий і поранені

Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий і поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував заборону на припинення ЖКГ послуг та нарахування пені

Споживання е/е стрімко зростає і загрожує технологічними порушеннями в енергосистемі - Укренерго

У 2024 році виплати педагогам буде підвищено на 21% - Шмигаль

Міжнародні резерви України у грудні 2023 року зросли на 4,4% - до $40,5 млрд

Апеляційний суд підтвердив арешт часток у "Київстарі", IDS Ukraine і пов'язаних із ними компаній

ОСТАННЄ

monobank усунув технічний збій у роботі

Кабмін скасував заборону на припинення ЖКГ послуг та нарахування пені

Енергосистема продемонструвала певний запас міцності для роботи в умовах значного зниження температури

Енергетики відновили електропостачання 18 тис. споживачів у п'яти областях, залишаються знеструмленими через негоду 157 тис. - Міненерго

У Єврокомісії сподіваються на реалізацію плану України щодо врегулювання проблеми сільгоспекспорту до ЄС

ДТЕК за перший тиждень року відновив електропостачання 554 тис. абонентів

Споживання е/е стрімко зростає і загрожує технологічними порушеннями в енергосистемі - Укренерго

НБУ розробив методичні рекомендацій щодо безбар'єрного доступу до фінансових послуг

Shell попередив про списання до $4,5 млрд у IV кварталі

Випуск нержавіючої сталі у світі за 9 міс.-2023 зріс на 2,5%.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА