Економіка

13:46 06.01.2024

Нацбанк України впевнений у законності націоналізації Сенс Банку

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Нацбанк України впевнений у законності націоналізації Сенс Банку

Національний банк України впевнений у законності рішення про виведення з ринку системно важливого Сенс Банку (раніше - Альфа-Банк, Київ), оскільки його ухвалено в суворій відповідності до законів "Про Національний банк України", "Про банки та банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в НБУ.

"Це рішення дало змогу зберегти фінансову стабільність в Україні та уникнути загрози інтересам вкладників та інших кредиторів банку, що виникла через підтримку дій і політики країни-агресора з боку власників опосередкованої істотної участі в АТ "Сенс Банк" і, як наслідок, застосування до них українських і міжнародних санкцій", - йдеться у відповіді пресслужби НБУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Національний банк готовий сприяти в обстоюванні законних інтересів держави, зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося, компанія ABH Holdings S.A. (ABHH) 29 грудня 2023 року подала запит до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) на арбітраж і позовну заяву проти України на суму понад $1 млрд, вимагаючи повної компенсації за незаконну, на її думку, експропріацію Сенс Банку шляхом примусової націоналізації.

Сенс Банк за розміром активів (приблизно 3,4% від активів усієї банківської системи - 96,637 млрд грн) на середину 2023 року посідав 11-те місце серед 65 банків, що діяли в Україні. Його націоналізували у 20-х числах липня того самого року за спеціально ухваленим законом як системно важливий банк із мажоритарними акціонерами з "Альфа-Груп", які потрапили під санкції.

Основними акціонерами ABHH є Михайло Фрідман, який потрапив під українські санкції, - 32,8632%, Петро Авен - 12,4018% і Андрій Косогов - 40,9614%, за частками яких Нацбанк ще у квітні минулого року призначив довіреною особою ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова. Міноритарними акціонерами Сенс Банку до націоналізації, згідно зі структурою капіталу холдингу, були The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736% та італійський Unicredit s.p.a. - 9,9%.

ABHH у червні 2023 року заявляв про досягнення домовленості щодо продажу за $1 пакета розміром 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору, проте наприкінці вересня, після націоналізації, заявив про ініціювання міжнародного арбітражу.

На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Інші українські активи Фрідмана, зокрема опосередковані частки в ПрАТ "Київстар" та IDS Ukraine, в Україні заарештовані.

Теги: #нбу #сенс_банк

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