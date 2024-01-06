Уряд Польщі, як очікується, у суботу підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною - ЗМІ

Уряд Польщі, як очікується, в суботу підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною в пункті пропуску "Медика - Шегині", повідомляє Rzeczpospolita.

"У суботу в Жешуві міністр сільського господарства Чеслав Секерський підпише з фермерами спілки "Ошукане село" угоду, завдяки якій вони більше не блокуватимуть прикордонний перехід у Медиці", - йдеться в повідомленні Rzeczpospolita на офіційному сайті.

Журналісти стверджують, що Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

Щодо субсидій Польща звернулася до Європейської Комісії, щоб отримати схвалення; скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський сейм; а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету, йдеться в матеріалі.

Раніше "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт з України таких продуктів, як м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця і м'ясо птиці.

Повідомляється, що угоду буде підписано в Жешуві, після чого фермери мають припинити блокаду.