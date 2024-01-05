Економіка

19:07 05.01.2024

Фінляндія планує відмовитися у 2025 році від імпорту російського СПГ

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Фінляндія планує відмовитися у 2025 році від імпорту російського СПГ

Уряд Фінляндії планує заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) у 2025 році.

"Уряд готується заборонити імпорт російського скрапленого газу до Фінляндії, мета полягає в тому, щоб заборона набрала чинності 2025 року", - заявив міністр з питань зміни клімату й навколишнього середовища Кай Мюккянен у п'ятницю газеті Helsingin Sanomat.

Він зазначив, що заборону може бути запроваджено за допомогою узгодженої на початку грудня реформи газового ринку Євросоюзу, але визнав, що домовитися про нові санкції у сфері енергетики складно.

"Усе було б просто, якби ЄС ухвалив спільне рішення з цього питання, але деякі країни-члени до нього не готові. Те, що таке рішення не може бути ухвалено в ЄС, - це факт", - вважає Мюккянен.

За даними видання, державна компанія Gasum продовжувала імпортувати СПГ із Росії протягом усього періоду військових дій РФ в Україні. Компанія пояснила свої операції договірними зобов'язаннями, наявністю довгострокової угоди про постачання газу з російською державною газовою компанією "Газпром".

У Gasum кажуть, що з початку військових дій закупили у "Газпрому" лише мінімальну кількість газу, необхідну за угодою. Компанія не розкрила ані терміну угоди, ані кількості мінімальних покупок.

Минулого року Фінляндія імпортувала з Росії природний газ на кілька мільйонів євро на місяць, зазначає видання. До припинення в травні 2022 року поставок трубопровідного газу вартість імпорту становила понад EUR100 млн на місяць.

Теги: #спг #росія #відмова #фінляндія

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