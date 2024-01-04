Економіка

16:03 04.01.2024

Апеляційний суд підтвердив арешт часток у "Київстарі", IDS Ukraine і пов'язаних із ними компаній

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Апеляційний суд підтвердив арешт часток у "Київстарі", IDS Ukraine і пов'язаних із ними компаній

Київський апеляційний суд підтвердив накладений у жовтні минулого року в рамках кримінальної справи проти Михайла Фрідмана арешт 47,855345% акцій найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар" і 100% найбільшого гравця на ринку мінеральних вод IDS Ukraine, зазначено в постанові суду від 18 грудня, оприлюдненій 1 січня.

Згідно з інформацією в державному реєстрі судових рішень, суд об'єднав апеляції VEON Ltd. VEON Holdings B.V., ТОВ "Київстар.Тех" і "Юкрейн Тауер Компані", а також New World Value Fund Limited, що володіє 34,83% IDS Ukraine, і низки інших осіб.

"Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси зазначених власників майна з метою, визначеною у п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, тобто для збереження речових доказів у кримінальному провадженні", - обґрунтувала колегія суддів.

Своєю чергою VEON наголошував, що не входить до будь-якого консорціуму і не має договірних відносин із консорціумом "Альфа-Груп", підконтрольним Фрідману, а сам Фрідман та інші підсанкційні особи не мають статусу кінцевих бенефіціарів VEON.

Компанія також вказувала, що накладення арешту на корпоративні права "Київстар" призведе до зупинки або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, яка має критичну важливість в умовах воєнного стану в Україні.

Своєю чергою апелянти щодо арешту акцій компаній групи IDS Ukraine наголошували, що в разі конфіскації активів Фрідмана йтиметься лише про 18,23% частки корпоративних прав, а частка решти підсанкційних представників групи "Альфа", які не проходять у цій кримінальній справі, становить 31,76%.

New World Value Fund Limited наголосила, що її бенефіціарами виступають громадяни Великої Британії, жодним чином не пов'язані з "Альфа-Груп".

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 13 жовтня зменшив пакет заарештованих акцій ПрАТ "Київстар" із 99,994654% до 47,85%, а заарештовану частку ТОВ "Лайфселл" - зі 100% до 19,8% у рамках забезпечувальних заходів у відкритій наприкінці вересня справі проти співвласника "Альфа-Груп" Фрідмана. Такі зміни в ухваленій раніше постанові від 4 жовтня він зробив на підставі клопотання прокурора Офісу генерального прокурора у зв'язку з опискою.

Щодо решти заарештованих активів Шевченківський суд підтвердив правильність їхнього первісного опису. Під арештом залишаються, зокрема, корпоративні права чотирьох афілійованих із "Київстаром" компаній, зокрема: Kyivstar.Tech (100%), Helsi (69,99%), "Юкрейн Тауер Компані" (100%) і "Вимпелком Глобал Сервісіз Україна" (100%).

У переліку заарештованих акцій також 100% пов'язаних із "Лайфселл" ТОВ "Пейселл" і "Укртауер" та активи у фінансовому секторі по 100% СК "Альфа Страхування", "Альфа Лізинг Україна", "Паритет Фінпанс", "Сенс Діджитал", "Універсальна лізингова компанія "Альфа".

 

Теги: #суд #київстар #ids_ukraine

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