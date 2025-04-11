IWG plc готує відкриття другого Spaces у Києві у 2026 році

Глобальний оператор провідних орендодавців офісних приміщень IWG готує відкриття другого Spaces у Києві у першому кварталі 2026 року, повідомила регіональний директор IWG plc з розвитку країн Центральної та Східної Європи Юлія Литвиненко агенству "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкриваємо нашу другу локацію Spaces у столиці, пропонуючи 3 тис. кв.м гнучкого робочого простору. Локація розміститься у БЦ Capital Towers, з кафе, фітнес клубом, конференц залами, відкритими терасами, внутрішнім двориком та багаторівневим паркінгом з зарядними станціями для електромобілей", - повідомила Литвиненко.

БЦ Capital Towers (вул. Короленківська, 22) належить до класу "A". Загальна площа комплексу з 5 веж заввишки від 16 до 22 поверхів - 143 тис. кв. м.

IWG (раніше - Regus Group) - глобальний оператор провідних орендодавців офісних приміщень, головний офіс розташований у Швейцарії. Створена 2016 року як холдингова група, що об'єднує різні компанії з гнучким робочим простором. Зареєстрована на Лондонській фондовій біржі. Оператор представлений більш ніж у 120 країнах і 4 тис. локаціях.

Сьогодні мережа IWG plc в Україні представлена двома брендами: Regus та Spaces. Станом на квітень 2025 року офісні приміщення Regus можна знайти у 12 бізнес-центрах, десять у Києві та два у Львові.