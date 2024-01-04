Економіка

15:22 04.01.2024

"Київтеплоенерго" нагороджено Почесною грамотою Кабміну

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"Київтеплоенерго" нагороджено Почесною грамотою Кабміну

Колектив комунального підприємства "Київтеплоенерго" (КТЕ) отримав урядову відзнаку за мужність і вагомий внесок у розвиток енергетичної галузі України в умовах воєнного стану - Почесну грамоту Кабінету Міністрів України та медаль.

"Це оцінка зусиль кожного працівника майже дев'ятитисячного колективу "Київтеплоенерго", який уже близько двох років тримає свій енергетичний фронт. Завдяки цьому Київ забезпечений теплом і світлом, незважаючи на повітряні атаки, ракетні удари та руйнування", - процитовано в повідомленні компанії в четвер директор "Київтеплоенерго" В'ячеслав Бінд.

Як зазначили в КТЕ, працівники компанії від початку російської агресії, ризикуючи життям, гасили пожежі та рятували обладнання теплоелектроцентралей і котелень, піднімали "з нуля" енергосистему після блекауту, замінювали пошкоджені обстрілами трубопроводи, за лічені хвилини перемикали живлення теплоджерел до генераторів, розгортали пересувні котельні біля столичних лікарень.

"Щоб місто не занурилося в холод і темряву, працівники "Київтеплоенерго" тижнями жили на роботі, коли йшли бої поблизу Києва. Долали пішки десятки кілометрів до робочих місць, коли зупинявся громадський транспорт. Усе це вже стало невід'ємною складовою загального подвигу української енергетики", - прокоментували в компанії.

 

Теги: #енергетика #київтеплоенерго

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