Економіка

14:28 04.01.2024

Ракетний удар по Кропивницькому пошкодив об'єкти "Укренерго" й обленерго, є загиблий і поранені - Міненерго

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Ракетний удар по Кропивницькому пошкодив об'єкти "Укренерго" й обленерго, є загиблий і поранені - Міненерго

Унаслідок ракетної атаки російських агресорів по Кропивницькому вранці четверга пошкоджено один з об'єктів НЕК "Укренерго", є загиблий і п'ятеро поранених, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, також зазнав пошкоджень об'єкт ПАТ "Кіровоградобленерго", поранено двох енергетиків.

"Унаслідок атаки знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація контрольована", - зазначає міністерство.

У відомстві висловили співчуття рідним загиблого й побажання швидкого одужання постраждалим.

 

Теги: #енергетика #міненерго #обстріли #кропивницький

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