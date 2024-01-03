Україна в грудні 2023 року експортувала рекордні 672 тис. тонн соняшникової олії

Україна в грудні 2023-2024 маркетингового року (МР) експортувала майже 672 тис. тонн соняшникової олії, що перевищило показник листопада на 25% і стало максимальним місячним обсягом відвантажень із січня 2022 року, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Згідно з повідомленням, цей показник став другим за величиною для грудня за всю історію експорту української соняшникової олії.

Основними імпортерами української соняшникової олії в грудні 2023 року стали Румунія і Туреччина - близько 25% і 12% відповідно.

Загалом за вересень-грудень 2023-2024 МР із України було експортовано майже 2 млн тонн соняшникової олії, що на 4% перевищує показник за аналогічний період попереднього сезону, констатували в "АПК-Інформ".