"Епіцентр Агро" розпочав будівництво заводу з виробництва добрив у Вінницькій області

Холдинг "Епіцентр Агро", що входить до групи компаній "Епіцентр К", у 2023 році розпочав будівництво установки з виробництва карбамідно-аміачної суміші (КАС) і рідких комплексних добрив (РКД) у Вінницькій області, повідомляється на офіційному сайті агрохолдингу.

Згідно з повідомленням, добрива планується використовувати під час посівної кампанії 2024 року.

"Ми маємо дуже амбітні цілі на 2024 рік. Зміна структури посіву, подальше тестування системи no-till, власне виробництво добрив та низка інших проєктів – це лише невелика частина викликів, які ми поставили самі собі. Окрім цього, впевнено йдемо до запровадження переробки вирощеної продукції. А це означає, що ми твердо віримо в себе як команду професіоналів, нашу компанію "Епіцентр Агро" та мирне майбутнє України", - сказала керівник центрального офісу департаменту аграрних питань компанії "Епіцентр Агро" Світлана Нікітюк.

ТОВ "Епіцентр К" створене 2003 року, відкрило перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Має в Україні мережу однойменних торговельних центрів. Також розвиває аграрний напрям бізнесу з 2016 року. Обробляє понад 160 тис. га у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Черкаській і Київській областях. До складу групи входять 20 тваринницьких ферм і 15 елеваторних комплексів загальним обсягом одночасного зберігання 1,5 млн тонн.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).