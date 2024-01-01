Економіка

17:21 01.01.2024

Згідно зі змінами в "єОселі", пільгові категорії позичальників можуть купити квартири в будинку, не старшому за 10 років

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Згідно зі змінами в "єОселі", пільгові категорії позичальників можуть купити квартири в будинку, не старшому за 10 років

Уряд вніс зміни до програми "єОселя", відтепер пільгові категорії позичальників можуть купити квартири в будинку, що не старший за 10 років, за умови, якщо нерухомість розташована в столиці або в обласному центрі, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Раніше за цією програмою ("єОселя" - ІФ-У) можна було придбати квартири у будинку не старіше трьох років. Тепер зазначені категорії позичальників можуть придбати квартири у будинку не старіше 10 років, але за умови, якщо нерухомість розташована в місті Києві або в обласному центрі. Та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

Зазначається, що ця зміна стосується ветеранів, людей, які отримали інвалідність унаслідок війни, членів їхніх сімей, а також сімей загиблих.

Окрім цього, уряд вніс другу зміну до програми "єОселя", згідно з якою позичальники зможуть купувати приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старше трьох років.

У пресслужбі Міністерства нагадали, що програма "єОселя" діє з жовтня 2022 року. Кредити на купівлю житла отримали понад 6 тисяч українських сімей на загальну суму понад 9 млрд грн.

Теги: #єоселя

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