Економіка

14:38 29.12.2023

Кабмін пропонує Раді реформувати БЕБ

1 хв читати
Кабмін пропонує Раді реформувати БЕБ

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді реформувати Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд пропонує перезавантажити Бюро економічної безпеки. Ухвалюємо й передаємо відповідний законопроєкт Верховній Раді", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Пропонується, зокрема, щоб лише БЕБ і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) могли порушувати питання щодо перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності, а Національну поліцію та Службу безпеки України вилучити з переліку органів державного фінансового контролю.

"Ми пропонуємо нову процедуру обрання директора БЕБ. Залучаємо до цього процесу наших міжнародних партнерів. Ці зміни спрямовані на зміцнення верховенства права й покращення інвестиційного клімату в нашій державі", - підсумував прем'єр. 

Теги: #реформа #беб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 28.12.2023
БЕБ здійснило 6 обшуків у компаніях одеського бізнесмена, який потрапив під санкції за контрабанду

БЕБ здійснило 6 обшуків у компаніях одеського бізнесмена, який потрапив під санкції за контрабанду

12:20 27.12.2023
БЕБ повідомило про погашення мережею Multiplex 10 млн грн податків

БЕБ повідомило про погашення мережею Multiplex 10 млн грн податків

18:22 26.12.2023
БЕБ у Києві викрило діяльність незаконної мережі гральних закладів

БЕБ у Києві викрило діяльність незаконної мережі гральних закладів

14:00 25.12.2023
Фігуранта справи про онлайн-казино, який намагався втекти, взяли під варту - БЕБ

Фігуранта справи про онлайн-казино, який намагався втекти, взяли під варту - БЕБ

17:27 20.12.2023
Угорщина відкидає нову міграційну реформу ЄС - глава МЗС

Угорщина відкидає нову міграційну реформу ЄС - глава МЗС

17:21 19.12.2023
МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

00:16 19.12.2023
У Бучі завершено будівництво фабрики-кухні за меценатства Говарда Баффета

У Бучі завершено будівництво фабрики-кухні за меценатства Говарда Баффета

17:16 12.12.2023
Україна зобов'язується створити суд із розгляду адмінсправ щодо держорганів і перезавантажити БЕБ до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

Україна зобов'язується створити суд із розгляду адмінсправ щодо держорганів і перезавантажити БЕБ до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

10:45 11.12.2023
"Спортивний контекст" презентував свою Концепцію реформи спорту експертам Офісу Президента та Мінмолодьспорту

"Спортивний контекст" презентував свою Концепцію реформи спорту експертам Офісу Президента та Мінмолодьспорту

07:00 08.12.2023
ЄС пропонує оновити правила щодо благополуччя та транспортування собак і котів

ЄС пропонує оновити правила щодо благополуччя та транспортування собак і котів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

Кабмін затвердив нову систему оплати праці й скоротив кількість вакансій держслужби майже на 20 тис. із 1 січня 2024 р.

Енергетики не планують відключень е/е у святкові дні - "Укренерго"

В Україні МВФ зосереджений на підтримці соцзобов'язань держави, а не на військовій сфері - представник Фонду

ОСТАННЄ

Уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

"Енергоатом" перетворено на акціонерне товариство

Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

Кабмін затвердив нову систему оплати праці й скоротив кількість вакансій держслужби майже на 20 тис. із 1 січня 2024 р.

Енергетики не планують відключень е/е у святкові дні - "Укренерго"

"Енергоатом" у 2023 р. збільшив дохід від продажу е/е на 30%

Енергетики розпочали відновлення пошкодженої ракетним обстрілом РФ високовольтної ПЛ у центральному регіоні - "Укренерго"

Унаслідок обстрілів росіян укотре постраждала прифронтова ТЕС "ДТЕК"

В Україні МВФ зосереджений на підтримці соцзобов'язань держави, а не на військовій сфері - представник Фонду

Україна стала третім за величиною постачальником агропродукції в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА