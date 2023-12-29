Економіка

12:52 29.12.2023

Енергетики не планують відключень е/е у святкові дні - "Укренерго"

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Енергетики не планують відключень е/е у святкові дні - "Укренерго"

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" не планує відключень електроенергії у святкові дні, повідомила компанія у телеграм-каналі в п'ятницю.

"У соцмережах знову поширюється неправдива інформація про відключення електроенергії на свята. Офіційно заявляємо: диспетчерський центр "Укренерго" не планує обмеження споживання у святкові дні", - наголосили в НЕК.

Як зазначили в "Укренерго", наразі в енергосистемі спостерігається профіцит потужності через знижене споживання, цьому сприяє плюсова температура повітря. Також зазвичай у вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі.

"Тому в "Укренерго" немає підстав для введення графіків відключень енергоживлення", - констатували в компанії.

У НЕК пояснили, що споживачі можуть самостійно відстежувати інформацію про енергопостачання на офіційному сайті свого обленерго (оператора системи розподілу (ОСР) або в особистому кабінеті споживача.

Крім того, "Укренерго" щоранку завчасно повідомляє, чи очікується дефіцит електроенергії та чи планує диспетчерський центр системного оператора обмежувати споживання.

Як повідомлялося з посиланням на "Укренерго" в п'ятницю, наразі електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, вистачає для забезпечення всіх юридичних і побутових споживачів.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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