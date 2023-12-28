"Метінвест" спрямував на підтримку України 4,8 млрд грн із початку війни, зокрема понад 2,5 млрд грн на армію

Гірничо-металургійна група "Метінвест" від початку повномасштабної війни спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Згідно з пресрелізом компанії, група залишається надійною опорою країни в боротьбі з ворогом.

При цьому генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що "війна змусила нас відчути, як це – втрачати найцінніше. Але вона не змусила нас здатися".

"Нам вдалося перебудувати бізнес під складні реалії сьогодення. Ми налагодили постачання на фронт техніки та амуніції. Організували системну допомогу постраждалим цивільним. І вже будуємо плани на відновлення України після перемоги. Команда "Метінвесту" була, є і залишатиметься надійною опорою для країни та людей. Ми готові долати будь-які виклики, адже знаємо, кого захищаємо та за що боремося", - наголосив керівник компанії, слова якого наводить пресслужба.

У пресрелізі констатують, що підприємства "Метінвесту" в Україні працюють під постійною загрозою ворожих обстрілів. Активи групи в Маріуполі та Авдіївці постраждали внаслідок бойових дій, тоді як Маріуполь тимчасово окупований. Попри все це, підприємства компанії, окрім зазначених, працюють із різним рівнем завантаження з огляду на безпекові, логістичні, енергетичні, економічні та інші чинники.

Так, із початку 2023 року, після стабілізації енергопостачання, "Метінвесту" вдалося поступово збільшити обсяг завантаження залізорудних активів у Кривому Розі щонайменше до 30% від довоєнного рівня та зберегти фокус на виробництві окатишів і продукції з високим вмістом заліза. У другій половині 2023 року на завантаженні ГЗК позитивно позначилося відновлення роботи морського коридору в Україні.

Імпорт електроенергії з січня 2023 року також забезпечив більш стабільну роботу і гнучкість асортименту продукції на "Каметсталі".

У 2023 році на "Запоріжсталі" розпочали виробництво гарячекатаного прокату, що відповідає вимогам стандарту EN 10025-1 зі сталі марок S235-275 J0-J2 і S355 J0-J2, який до повномасштабного вторгнення виготовляли на МММК ім. Ілліча. Для цього підприємство пройшло інспектування виробничого процесу та аналіз техможливостей і, як результат, отримало сертифікат відповідності системи виробничого контролю від міжнародного сертифікаційного органу Dedal.

Загалом у 2023 році метпідприємства "Метінвесту", включаючи СП, налагодили виробництво 25 нових видів продукції.

Підприємства Покровської вугільної групи працюють із високим рівнем завантаження, триває будівництво 11-го блоку з видобутку вугілля, який планується ввести в роботу в 2025 році.

Пріоритетом "Метінвесту" залишається турбота про співробітників - на всіх підприємствах є бомбосховища, а з 1 червня 2023 року компанія запровадила додаткову премію в Україні.

За дев'ять місяців 2023 року "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній і СП, перерахував понад 11 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Повідомляється також, що "Метінвест" продовжує боротьбу з крадіжками з боку РФ, яка незаконно вивезла понад 234 тисячі тонн металопродукції компанії з Маріуполя. Зокрема 27 підприємств компанії подали позови до Європейського суду з прав людини проти Росії за шкоду, завдану майну і власності групи в Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого 2022 року.

Щоб зміцнити обороноздатність ЗСУ, компанія налагодила системні постачання на фронт техніки та обладнання.

Попри війну, "Метінвест" планує впроваджувати стратегію із зеленої трансформації. Зокрема йдеться про розширення виробництва DR-окатишів, основної сировини для більш екологічного металургійного виробництва з використанням електродугових печей. "Метінвест" прагне побудувати новий формат бізнесу, де ринок ЄС відкриє кордони для української продукції. А щоб це стало можливим в умовах війни, бізнес і держава мають об'єднати зусилля і пройти цей шлях разом, резюмують у пресрелізі.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".