Економіка

13:47 28.12.2023

"Епіцентр" хоче подвоїти продаж у сегменті e-commerce, збільшивши частку інтернет-майданчиків до 20%

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"Епіцентр" хоче подвоїти продаж у сегменті e-commerce, збільшивши частку інтернет-майданчиків до 20%

Національна мережа торговельних центрів "Епіцентр", що володіє маркетплейсом і онлайн магазином на домені epicentrk.ua, планує збільшити частку в онлайн-продажах в Україні вдвічі, до 20%, розповіла керівниця компанії "Епіцентр Маркетплейс" Юлія Пінтескул в інтерв'ю Forbes.

"Якщо говорити про власний онлайн-продаж "Епіцентру" і маркетплейсу, то ми оцінюємо свою частку ринку близько 10%. Подальше зростання залежатиме від багатьох чинників, однак за сприятливих обставин у середньостроковій перспективі ми могли б утримувати частку в 20% українського e-commerce", - сказала Пінтескул.

За її словами, щомісячний трафік онлайн-майданчика epicentrk.ua досягає 25 млн відвідувачів. При цьому маркетплейс у середньому обслуговує близько 90 тис. замовлень на місяць. Середній чек - 1,8 тис. грн, а місячний товарообіг - понад 160 млн грн.

"За останні два роки ми подвоїли показник товарообігу маркетплейсу. Цього року ця цифра вже перевищила 1,5 млрд грн, тоді як у 2021-му продаж маркетплейсу становили лише 730 млн грн", - повідомила керівниця компанії "Епіцентр Маркетплейс".

Вона уточнила, що з моменту запуску маркетплейсу 2020 року мережа "Епіцентр" інвестувала в його розвиток приблизно 2 млрд грн. Магазин онлайн-продажу запустили 2016 року під брендом 27.ua, а пізніше перейменували на epicentrk.ua.

Пінтескул зазначила зміни в поведінкових звичках клієнтів e-commerce за період повномасштабного вторгнення.

"Клієнт стає більш раціональним. Здебільшого купує тільки те, що необхідно тут і зараз. Також, за можливості, намагається економити на доставці, тому обирає безоплатну доставку онлайн-замовлення до Центрів видачі замовлень (ЦВЗ)", - вказала вона, уточнивши, що частка таких замовлень сягає 60%.

Згідно з аналітикою, кожен другий клієнт, який отримує замовлення з ЦВЗ, додатково купує інші товари в торговельному центрі, уточнила керівниця "Епіцентр Маркетплейс".

За словами Пінтескул, стратегія розвитку маркетплейсу передбачає розширення низки товарних категорій, залучення нових постачальників товарів і створення нових сервісів. Для реалізації цих завдань виконується робота над поліпшенням робочого кабінету мерчанта, збільшенням функціоналу і додаванням нових можливостей для публікації та просування товарів на сайті.

У планах запуск фулфілмент-послуг для мерчантів, що надасть можливість скоротити час доставки товарів від партнерів до покупців.

"Епіцентр Маркетплейс" планує розширювати штат співробітників.

"У нашому штаті понад 100 співробітників. Однак ми плануємо значне розширення команди. З огляду на амбітні плани компанії, вже зараз нам потрібні фахівці, які підтримуватимуть маркетплейс операційно та технічно: забезпечуватимуть створення якісного контенту, автоматизуватимуть бізнес-процеси, спрощуватимуть алгоритми додавання нових партнерів і товарів. Тому плануємо залучати в команду як IT-фахівців, так і маркетологів або категорійних менеджерів", - розповіла Пінтескул.

Національна мережа "Епіцентр" працює в Україні вже 20 років. До теперішнього часу загальна площа всіх побудованих ТЦ компанії становить близько 2,2 млн кв. м. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі дощенту знищено. Станом на грудень 2023 року в мережі працюють 72 торгові центри.

Серед активів групи "Епіцентр" також логістичні потужності загальною площею 172 тис. кв. м і власний автопарк із понад 3 тис. одиниць транспорту. Загальний штат персоналу ГК "Епіцентр" налічує 38 тис. співробітників лише в Україні.

Інтернет-магазин і маркетплейс Epicentrk.ua входять до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи із виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #e_commerce

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