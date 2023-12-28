"Ліси України" у 2023 р. збільшили на мільярд грн сплату податків до бюджетів усіх рівнів

ДП "Ліси України" за підсумками 2023 року перерахувало до бюджетів усіх рівнів 10,5 млрд грн, що на мільярд більше, ніж у минулі роки, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Прибуток зріс більш ніж удвічі - до 3 млрд грн. І це в умовах падіння середньої ціни знеособленого куба деревини та зменшення (хоча й незначного) обсягу реалізації", - підбив він попередні підсумки 2023 року на фейсбук-сторінці, нагадавши, що до початку укрупнення та реформування державні лісгоспи сумарно показували не більш як 200 млн доходів і отримували 350 млн грн дотацій від держави.

Крім того, рентабельність держпідприємства зросла з 6% до 14%, а сплата дивідендів державі - утричі. 56 дотаційних майнових об'єктів, на які роками витрачалися кошти підприємства, були реалізовані через Фонд держмайна.

"Значну частину закупівель переведено через Prozorro. Економія становила близько 300 млн грн. Це й економія від мінімальних ринкових цін. Якщо порівнювати з тим, як раніше закуповували лісгоспи, ми зберегли щонайменше мільярд гривень", - наголосив Болоховець.

За його інформацією, у 2023 році "Ліси України" оформили майнові права на площу понад 700 тис. га, у 2024 році заплановано повністю завершити цей процес. Процес тривав багато років, що сприяло незаконному відчуженню державного лісового фонду, пояснив гендиректор і уточнив, що оформлені майнові права на 5,3 тис. га самосіянних лісів і територій під лісорозведення - це результат зростання довіри до "Лісів України" з боку місцевих громад.

Держпідприємство також перебуває в процесі будівництва 256 км доріг. Замовлення на виконання цих робіт уперше розміщуються через Prozorro, що надає змогу контролювати обсяг і якість виконаних робіт.

Болоховець зазначив, що протягом року в 43 рази вдалося скоротити площу пожеж, що дало змогу зберегти десятки тисяч га лісу, який зазвичай губився щороку.

На територіях ДП "Ліси України" висаджено 195 млн дерев - це більше, ніж загалом по всій Україні минулого року.

"З поправкою на величезні втрати лісового фонду програма президента "Зелена країна" успішно виконується. Уперше за багато років масштабне висаджування проводиться в південних і східних господарствах. Робимо ставку на будівництво сучасних насіннєвих центрів і збільшення частки сіянців із закритою кореневою системою", - написав він.

Болоховець розповів, що департамент безпеки провів понад тисячу перевірок філій підприємства, за результатами яких було впроваджено нові інструменти боротьби з незаконними рубками.

Держпідприємство також надало допомогу ЗСУ на суму близько 300 млн грн і надало військовим майже 100 тис. куб. м лісоматеріалів і 122 од. техніки.

"Цього року ми взяли дуже високу планку. Завдання на наступний рік не лише втримати рекордні показники. А значно їх покращити. Потенціал для цього є", - резюмував гендиректор "Лісів України".

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її рамках уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та надає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.

На сьогодні "Ліси України" заготовили понад 130 тис. куб. м дров для проходження опалювального сезону 2023/2024.