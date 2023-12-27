"Астарта" залучила $60 млн в Ощадбанку на будівництво заводу з виробництва соєвого білкового концентрату в Полтавській області

Агрохолдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, залучив до $60 млн кредиту у державного Ощадбанку на будівництво заводу з переробки сої в Полтавській області.

"Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування інвестиційного проєкту з будівництва нового заводу з переробки сої в Глобиному (Полтавська область) для виробництва соєвого білкового концентрату", - повідомляється на сайті підприємства у вівторок.

Уточнюється, що кредитний ліміт у $60 млн надано агрохолдингу строком на сім років.

Як повідомлялося, директорка з розвитку бізнесу та зв'язків з інвесторами групи компаній Юлія Берещенко на конференц-колі з інвесторами та аналітиками за підсумками роботи компанії за дев'ять місяців 2023 року поінформувала, що інвестиції на будівництво заводу буде розподілено на три роки - поточний і два наступні. "Астарта" має намір фінансувати проєкт переважно за рахунок вільного грошового потоку. Очікується, що завод у Глобиному вироблятиме до 100 тис. тонн концентрованого соєвого білка на рік.

"Астарта" повідомила про початок будівництва цієї лінії в середині вересня 2021 року. Сам ГПЗ введено в експлуатацію на початку 2014 року, його проєктна переробна потужність становить 230 тис. тонн на рік. Завод здатний щорічно виробляти близько 160 тис. тонн високопротеїнового соєвого шроту, 40 тис. тонн соєвої олії та 9 тис. тонн гранульованої оболонки. До складу підприємства також входять потужності зі зберігання готової продукції та елеватор ємністю 42 тис. тонн і необхідні інженерні, автомобільні та залізничні комунікації. Понад 80% продукції ГПЗ до війни постачалося до країн ЄС, Близького і Далекого Сходу. Основну частину сої для переробки вирощують агрофірми агрохолдингу.

Восени 2021 року Берещенко зазначала, що будівництво додаткової лінії глибокого перероблення сої на ГПЗ дасть змогу подвоїти показник EBITDA у сегменті сої, а також наростити виручку.

"Астарта" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у восьми областях України. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га і молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів і біогазовий комплекс.

Агрохолдинг у третьому кварталі 2023 року одержав EUR1,24 млн чистого прибутку, що в 27,7 раза менше порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Виручка "Астарти" скоротилася на 14,4% - до EUR104,75 млн, валовий прибуток - у 2,7 раза, до EUR26,96 млн, операційний - у 7,6 раза, до EUR6,79 млн, а EBITDA - на 42,7%, до EUR97,25 млн.

Завдяки істотно кращим показникам у першому півріччі цього року порівняно з першим півріччям минулого загалом за дев'ять місяців 2023 року зниження чистого прибутку становило 9,8% - до EUR55,97 млн за зростання виручки на 14,8% - до EUR392,00 млн. Валовий прибуток компанії зріс на 3,0% - до EUR151,91 млн, тоді як операційний скоротився на 15,9% - до EUR79,91 млн, а EBITDA - на 10,8%, до EUR116,63 млн.