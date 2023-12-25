Більшість членів КМП НБУ бачить простір для додаткового зниження облікової ставки у 2024 р.

Більшість членів Комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) вбачають можливість для зниження облікової ставки на 1-2 відсоткові пункти (в.п.) протягом 2024 року з нинішніх 15%, проте кілька їхніх колег вважають, що ставку доцільно зберегти на нинішньому рівні, такі підсумки дискусії КМП від 13 грудня опублікував центробанк у понеділок.

"Якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію і реалізації ключових негативних ризиків вдасться уникнути, НБУ зможе продовжити цикл пом'якшення процентної політики. Важливою передумовою цього є, зокрема, відновлення ритмічності надходження зовнішньої допомоги", - передається в релізі регулятора думка більшості членів КМП.

Зазначається, що водночас ці члени КМП погодилися, що в умовах війни Нацбанк має діяти обережно, щоб не підірвати макрофінансову стабільність. Зокрема, регулятор зобов'язаний підтримувати привабливість гривневих інструментів та активів для заощаджень для забезпечення курсової стійкості та помірної інфляції.

"З огляду на це, простір для подальшого зниження облікової ставки незначний. Декілька з учасників дискусії зазначили, що це максимум 1-2 в.п. протягом 2024 року. Натомість, на думку кількох інших членів КМП, доцільним буде збереження облікової ставки незмінною впродовж наступного року", - зазначено в релізі регулятора за підсумками дискусії.

Згідно з ним, усі 11 членів КМП 13 грудня проголосували за зниження облікової ставки з 16% до 15% річних.

Раніше, наприкінці жовтня, Нацбанк під час перегляду прогнозної траєкторії облікової ставки вказав, що найімовірнішим є збереження облікової ставки у 2024 році на рівні 15%.