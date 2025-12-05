Philip Morris розширює партнерство зі Scuderia Ferrari HP

Інтерфакс-Україна
Philip Morris International (PMI) оголосила про розширення співпраці з командою Scuderia Ferrari HP та Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, йдеться у пресрелізі компанії.

Новий етап партнерства охоплює сезон 2026 року та наступні роки й передбачає інтеграцію бренду нікотинових паучів ZYN у комунікацію команди Формули 1.

Одним із ключових елементів розширеної співпраці стане поява бренду ZYN на болідах Scuderia Ferrari HP під час визначених етапів чемпіонату.

Вперше логотип ZYN буде представлений під час Гран-прі Абу-Дабі 7 грудня 2025 року.

«Оновлений формат партнерства з PMI є конкретним прикладом нашого підходу до інновацій та відповідальності. Ми пишаємося розвитком співпраці, яка триває понад п’ятдесят років», - заявив Лоренцо Джорджетті, директор з доходів від гонок Ferrari.

Як повідомлялося, PMI послідовно трансформує свій бізнес, зменшуючи залежність від традиційних тютюнових продуктів. За перші дев’ять місяців 2025 року 41% чистого доходу компанії припало саме на категорію бездимних продуктів.

З 2008 року PMI інвестувала понад $14 млрд у наукові дослідження, розробку та комерціалізацію бездимних альтернатив. Компанія заявляє про намір повністю відмовитися від продажу сигарет у майбутньому.

В Україні Philip Morris запустила нікотинові паучі ZYN на початку 2025 року.  Інвестиції в запуск оцінюються в 200 млн грн.

 

