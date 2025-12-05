Інтерфакс-Україна
18:11 05.12.2025

Доходи американців у вересні зросли на 0,4%, сильніше за прогноз

Доходи населення США у вересні зросли на 0,4% порівняно з попереднім місяцем, витрати - на 0,3%, повідомляється у звіті міністерства торгівлі країни.

Аналітики в середньому прогнозували підвищення обох показників на 0,3%, за даними Trading Economics.

Згідно з уточненими даними, в серпні витрати американців збільшилися на 0,5%, а не на 0,6%, як було оголошено раніше. Доходи підвищилися на 0,4% (без перегляду).

Індекс споживчих цін (індекс PCE) у вересні підвищився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем і на 2,8% у річному вираженні, що в обох випадках збіглося з очікуваннями експертів. У серпні зростання індексу PCE становило 0,3% у щомісячному та на 2,7% у річному вираженні.

Індекс PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, минулого місяця збільшився на 0,2% за місяць і на 2,8% за рік (максимальний рівень з квітня 2024 року). Перший показник збігся з консенсус-прогнозом і серпневим показником, при цьому аналітики очікували збереження темпів підйому другого показника на рівні 2,9%.

Федеральна резервна система уважно відстежує динаміку індексу PCE Core під час оцінки ризиків інфляції.

На споживчі витрати припадає близько 70% економіки США.

