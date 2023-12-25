Україна надала аварійну допомогу Польщі шляхом споживання надлишкових там понад 3 тис. МВт-год - "Укренерго"

Україна в ніч на понеділок активувала аварійну допомогу для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт-год за запитом польського системного оператора PSE через надлишок у цій країні електроенергії під час свят.

Згідно з повідомленням НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі, отже, Україна отримала додатковий обсяг ресурсу.

При цьому оператор наголошує, що це не комерційний імпорт, а саме один із видів аварійної допомоги.

Щодо імпорту, то в понеділок він здійснюється протягом доби зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 17 736 МВт-год (на чверть більше за рекордний показник у грудні у п'ятницю, 22-го числа, - ЕР). Максимальна потужність в окремі години доходить до 1009 МВт.

Загалом, незважаючи на зниження добового максимуму споживання через потепління і вихідні дні, в енергосистемі загальний його рівень залишається високим, відповідно, ощадливе використання електроенергії актуальне.

"Наразі електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних і побутових споживачів", - зазначає системний оператор.