Економіка

11:21 25.12.2023

Україна надала аварійну допомогу Польщі шляхом споживання надлишкових там понад 3 тис. МВт-год - "Укренерго"

1 хв читати
Україна надала аварійну допомогу Польщі шляхом споживання надлишкових там понад 3 тис. МВт-год - "Укренерго"

Україна в ніч на понеділок активувала аварійну допомогу для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт-год за запитом польського системного оператора PSE через надлишок у цій країні електроенергії під час свят.

Згідно з повідомленням НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі, отже, Україна отримала додатковий обсяг ресурсу.

При цьому оператор наголошує, що це не комерційний імпорт, а саме один із видів аварійної допомоги.

Щодо імпорту, то в понеділок він здійснюється протягом доби зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 17 736 МВт-год (на чверть більше за рекордний показник у грудні у п'ятницю, 22-го числа, - ЕР). Максимальна потужність в окремі години доходить до 1009 МВт.

Загалом, незважаючи на зниження добового максимуму споживання через потепління і вихідні дні, в енергосистемі загальний його рівень залишається високим, відповідно, ощадливе використання електроенергії актуальне.

"Наразі електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних і побутових споживачів", - зазначає системний оператор.

Теги: #україна #польща #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 25.12.2023
Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

01:15 25.12.2023
У Херсонській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки

У Херсонській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки

00:31 25.12.2023
Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво

Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво

23:31 24.12.2023
Ворог обстріляв Чорнобаївку, загинула жінка

Ворог обстріляв Чорнобаївку, загинула жінка

23:07 24.12.2023
Ліквідовано ще один російський Су-34 - Повітряні сили

Ліквідовано ще один російський Су-34 - Повітряні сили

22:21 24.12.2023
Ворог атакує беспілотниками Хмельницьку область, працює ППО

Ворог атакує беспілотниками Хмельницьку область, працює ППО

11:19 24.12.2023
Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

01:13 24.12.2023
Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

18:09 23.12.2023
Мер Лондона погодився передати Україні здані в утиль автомобілі

Мер Лондона погодився передати Україні здані в утиль автомобілі

16:04 23.12.2023
Польські фермери припинили блокувати ПП "Шегині-Медика" – віце-міністр Польщі

Польські фермери припинили блокувати ПП "Шегині-Медика" – віце-міністр Польщі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

ОСТАННЄ

Влада Канади схвалила продаж канадського підрозділу HSBC місцевому RBC за $10,2 млрд

Залізничні квитки в Англії подорожчають на 5% з березня

Українські аграрії зібрали 78,7 млн тонн урожаю-2023

USAID і Мінекономіки запускають грантову програму на $15 млн для підприємств

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Кличко доручив у найкоротші терміни сформувати новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд"

DIM планує ввести в експлуатацію 100 тис. кв. м у 2024 р.

Кабмін передбачив пільгову іпотеку за програмою "єОселя" для купівлі приватних будинків і таунхаусів - Шмигаль

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Dragon Capital спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення Фіалою бізнесу в Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА