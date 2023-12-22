Економіка

15:13 22.12.2023

Кабмін передбачив пільгову іпотеку за програмою "єОселя" для купівлі приватних будинків і таунхаусів - Шмигаль

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Кабмін передбачив пільгову іпотеку за програмою "єОселя" для купівлі приватних будинків і таунхаусів - Шмигаль

Кабінет Міністрів передбачив можливість отримувати пільгову іпотеку за програмою "єОселя" на купівлю приватних будинків і таунхаусів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У 2024 році також продовжимо програму доступного іпотечного кредитування "єОселя". Це зараз один з основних стимулів для відновлення будівельної галузі. Сьогодні внесемо певні зміни до цієї програми, зокрема передбачимо можливість отримувати пільгову іпотеку на купівлю приватних будинків або таунхаусів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, Кабмін також збільшив можливості ветеранам війни скористатися програмою й уточнив питання щодо страхування житла.

Теги: #шмигаль #єоселя

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