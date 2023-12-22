Економіка

11:58 22.12.2023

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

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Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

Національний банк України (НБУ) провів оцінку стійкості для 20 найбільших банків, які сукупно мають понад 90% чистих активів сектору країни, і встановив потребу докапіталізації п'яти банків, але два з них уже встигли підвищити достатність капіталу до встановлених за підсумками перевірки підвищених нормативів.

"За результатами оцінки стійкості лише для п'яти банків установлено вищий за мінімальний рівень нормативів достатності капіталу і тільки три з них мають ризики повністю втратити капітал на горизонті трьох років. Ці п'ять банків готуватимуть програми капіталізації та реструктуризації для досягнення достатності капіталу або її підтримання на встановленому рівні. Деякі з них уже мають достатність капіталу, вищу за встановлені за результатами оцінки стійкості підвищені нормативи", - йдеться у звіті НБУ про фінансову стабільність, оприлюдненому в п'ятницю.

"Два з цих п'яти банків на сьогодні, по суті, ці вимоги виконали, а решті (трьом - ІФ-У) банкам потрібно буде сформувати плани докапіталізації, з якими вони працюватимуть протягом наступних років", - доповнила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час презентації звіту.

Уточнюється, що цього року оцінку стійкості здійснювали тільки за базовим макроекономічним, але консервативним сценарієм: передбачалася реалізація кредитного ризику і зниження процентної маржі.

"З огляду на результати оцінки стійкості на початку наступного року, НБУ проаналізує доцільність і можливі терміни встановлення буфера консервації капіталу та буфера системної важливості. Після цього обмеження на розподіл капіталу та виплату дивідендів банками, які сформують ці буфери в повному обсязі, може бути послаблене", - зазначено у звіті.

Теги: #нбу #банки #докапіталізація

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