Економіка

09:38 22.12.2023

Уряд пропонує відновити програму компенсації вартості сільгосптехніки

2 хв читати
Уряд пропонує відновити програму компенсації вартості сільгосптехніки

Уряд України пропонує відновити програму часткової компенсації вартості сільгосптехніки і стимулювати попит на українські автобуси, повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Уряд пропонує низку інструментів для підтримки українських виробників та підприємців. Це і 18 млрд грн на 2024 рік за кредитною програмою "5-7-9", і 5,4 млрд грн заплановано на гранти на переробку, це також повернення програми компенсації вартості за купівлю сільгосптехніки, програма стимулювання попиту на українські автобуси та багато інших", - наводять її слова в пресрелізі Мінекономіки в четвер.

Свириденко наголосила на важливості переорієнтації внутрішнього споживання на продукцію українського виробника, за її словами, це пріоритет для економіки.

Вона нагадала, що вимога локалізації під час держзакупівель у 2024 році становитиме 20% і поширюватиметься на міський транспорт, залізничний транспорт, комунальну та соціальну техніку, енергетичне машинобудування.

Як зазначила перша віцепрем'єр-міністерка, наступного року уряд також виділить 3 млрд грн на держпідтримку проєктів зі значними інвестиціями. Мінекономіки очікує звернення від інвесторів, які фокусуються на виробничих потужностях для виготовлення продукції з високою доданою вартістю.

У межах Ukraine Facility також передбачено інвестиційний механізм, спрямований на надання гарантій міжнародними фінансовими організаціями та фінансовими інститутами розвитку, щоб посилити залучення інвестицій в Україну. На наступний рік передбачається, що цей механізм допоможе залучити додаткові $8-10 млрд у приватний, державний і муніципальний сектори, ідеться в релізі.

"Ми співпрацюємо з великими гравцями для того, щоб вони закуповували українську продукцію. Замовлення українського товару запускає роботу десятків інших наших підприємств, це дає роботу для населення і наповнює бюджет – у разі купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в бюджет у вигляді податків", - додала перша віцепрем'єрка.

За її словами, для економічної самодостатності України ключовим пріоритетом має стати розвиток власного виробництва та перехід від сировинних напрямів до переробки, тому метою є збільшення частки переробної промисловості у ВВП з 8% до 20%.

Очікується, що для цього уряд спрямовуватиме інвестиції в реальний сектор економіки, зокрема за десять років планується залучити $90 млрд інвестицій у виробничі підприємства.

Теги: #компенсації #сільгосптехніка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 15.12.2023
У Києві з понеділка запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська"

У Києві з понеділка запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська"

20:12 14.12.2023
Пасажирам київського метро компенсуватимуть вимушену пересадку на станції "Либідська"

Пасажирам київського метро компенсуватимуть вимушену пересадку на станції "Либідська"

03:35 28.11.2023
Співвласники зруйнованого житла зможуть отримати компенсацію за програмою "Відновлення"

Співвласники зруйнованого житла зможуть отримати компенсацію за програмою "Відновлення"

15:04 31.10.2023
За пошкоджене майно 19 тис. українських сімей уже отримали 1,5 млрд грн виплат - Шмигаль

За пошкоджене майно 19 тис. українських сімей уже отримали 1,5 млрд грн виплат - Шмигаль

17:02 20.10.2023
Українці зможуть отримувати компенсацію за знищене житло, що розміщене на окупованих територіях

Українці зможуть отримувати компенсацію за знищене житло, що розміщене на окупованих територіях

11:14 07.10.2023
Уряд виплатив понад 97 млн грн постраждалим від затоплення в Херсонській та Миколаївській областях

Уряд виплатив понад 97 млн грн постраждалим від затоплення в Херсонській та Миколаївській областях

18:37 11.09.2023
В Україні проведуть публічні консультації для покращення механізму виплат компенсацій за пошкоджене або знищене житло - Шуляк

В Україні проведуть публічні консультації для покращення механізму виплат компенсацій за пошкоджене або знищене житло - Шуляк

17:29 31.08.2023
Для компенсації транзиту українського зерна до портів Балтії потрібно EUR600 млн - єврокомісар

Для компенсації транзиту українського зерна до портів Балтії потрібно EUR600 млн - єврокомісар

17:47 11.08.2023
Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

16:31 04.08.2023
Кабмін передбачив виплати за втрачений урожай овочів на городах через підрив Каховської ГЕС - Шмигаль

Кабмін передбачив виплати за втрачений урожай овочів на городах через підрив Каховської ГЕС - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Fitch підвищив рейтинг "Нафтогазу" до "CC"

Україна залучила грант EUR150 млн від ЄС

Зростання ВВП у листопаді сповільнилося до 4%, за 11 міс. оцінюється в 5,5% - Мінекономіки

ОСТАННЄ

Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

Fitch визначило рейтинг Ferrexpo на рівні "CCC/C" з негативним прогнозом

Мала приватизація через "Прозорро.Продажі" поповнила бюджети на 3,3 млрд грн у 2023 р.

Мінфін заперечує необхідність невідкладних заходів для забезпечення фінансування у 2025 р.

"Інтергал-Буд" планує запуск чотирьох нових проєктів житла у 2024 році

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Україна отримала $950 млн від Японії за проєктами СБ INSPIRE і HOPE

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Glovo у 2023 р. зафіксував зростання на 70% замовлень із ресторанів і на 84% із супермаркетів

Цементна галузь України готова до роботи за європейськими нормами - заступник голови ДІАМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА