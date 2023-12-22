Уряд пропонує відновити програму компенсації вартості сільгосптехніки

Уряд України пропонує відновити програму часткової компенсації вартості сільгосптехніки і стимулювати попит на українські автобуси, повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Уряд пропонує низку інструментів для підтримки українських виробників та підприємців. Це і 18 млрд грн на 2024 рік за кредитною програмою "5-7-9", і 5,4 млрд грн заплановано на гранти на переробку, це також повернення програми компенсації вартості за купівлю сільгосптехніки, програма стимулювання попиту на українські автобуси та багато інших", - наводять її слова в пресрелізі Мінекономіки в четвер.

Свириденко наголосила на важливості переорієнтації внутрішнього споживання на продукцію українського виробника, за її словами, це пріоритет для економіки.

Вона нагадала, що вимога локалізації під час держзакупівель у 2024 році становитиме 20% і поширюватиметься на міський транспорт, залізничний транспорт, комунальну та соціальну техніку, енергетичне машинобудування.

Як зазначила перша віцепрем'єр-міністерка, наступного року уряд також виділить 3 млрд грн на держпідтримку проєктів зі значними інвестиціями. Мінекономіки очікує звернення від інвесторів, які фокусуються на виробничих потужностях для виготовлення продукції з високою доданою вартістю.

У межах Ukraine Facility також передбачено інвестиційний механізм, спрямований на надання гарантій міжнародними фінансовими організаціями та фінансовими інститутами розвитку, щоб посилити залучення інвестицій в Україну. На наступний рік передбачається, що цей механізм допоможе залучити додаткові $8-10 млрд у приватний, державний і муніципальний сектори, ідеться в релізі.

"Ми співпрацюємо з великими гравцями для того, щоб вони закуповували українську продукцію. Замовлення українського товару запускає роботу десятків інших наших підприємств, це дає роботу для населення і наповнює бюджет – у разі купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в бюджет у вигляді податків", - додала перша віцепрем'єрка.

За її словами, для економічної самодостатності України ключовим пріоритетом має стати розвиток власного виробництва та перехід від сировинних напрямів до переробки, тому метою є збільшення частки переробної промисловості у ВВП з 8% до 20%.

Очікується, що для цього уряд спрямовуватиме інвестиції в реальний сектор економіки, зокрема за десять років планується залучити $90 млрд інвестицій у виробничі підприємства.