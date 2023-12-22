Економіка

07:25 22.12.2023

Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

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Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

Початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США, повідомляє Bloomberg.

"Російське ПАТ "Новатек", яке очолює проєкт "Арктик СПГ-2", надіслало повідомлення про форс-мажорні обставини деяким покупцям об'єкта", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що санкції, введені США щодо проєкту в листопаді, поки що унеможливлюють поставки.

Форс-мажорні обставини - це юридична стаття, що дає змогу компаніям припиняти постачання через фактори, які перебувають поза їхнім контролем. Такий розвиток подій збільшує ризики поставок на інші ринки, оскільки останніми днями судна змінили маршрут із Червоного моря через напади на них там.

Bloomberg інформує, що хоча перспективи "Арктик СПГ-2" вже були затьмарені через заходи США, цей крок є серйозною проблемою для проєкту і може обмежити додаткові поставки СПГ на світовий ринок цієї зими.

Новатек планував почати виробництво на першій з трьох ліній до кінця року з метою отримати перші вантажі з заводу на початку 2024 року.

"Арктик СПГ 2" має вирішальне значення для прагнення Росії збільшити виробництво СПГ більш ніж утричі до кінця десятиліття.

"Якщо проєкт буде істотно відкладено або наступного року не буде відвантажено вантажі, це серйозно обмежить зростання світових поставок СПГ - приблизно до 2,5% проти 3,5%, які ми прогнозували", - сказав аналітик Bloomberg Intelligence Телон Кастер.

Аналітик Energy Aspects Ltd Джейк Хорслен заявив, що експорт за проєктом залежатиме від здатності "Новатека" постачати обсяги "Арктик СПГ-2" за наявними строковими контрактами або за спотовими угодами з обмеженим колом потенційних покупців, готових ігнорувати санкції США.

 

 

 

Теги: #сша #санкції_рф

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