Економіка

13:41 21.12.2023

Україна отримала $950 млн від Японії за проєктами СБ INSPIRE і HOPE

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Україна отримала $950 млн від Японії за проєктами СБ INSPIRE і HOPE

Державний бюджет України одержав приблизно $950 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист, повідомило Міністерство фінансів у четвер.

"Фінансування складається з гранту Японії на $52,4 млн у рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) і позики від уряду Японії $900 млн через проєкт "Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE)", - уточнено в релізі.

Згідно з ним, кошти спрямують для відшкодування видатків держбюджету України на нагальні та пріоритетні потреби, зокрема, у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Проєкт INSPIRE фінансується коштом позики Світового банку в розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки уряду Японії та має на меті забезпечити соціальний захист вразливих верств населення під час і після війни, покращити доступ до соціальної допомоги й соціальних послуг, а також посилити адаптивність системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та в майбутньому.

Метою проєкту HOPE є відновлення інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України. Кошти також надаватимуться власникам будинків на ремонт у багатоквартирних і приватних будинках, що зазнали помірних ушкоджень і не потребують капітального ремонту. Проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відновлення та узгодженості з цілями української євроінтеграції.

Міністр фінансів Сергій Марченко 19 грудня повідомив, що з початку цього року Україні вдалося залучити вже понад $39 млрд зовнішнього фінансування порівняно з $32,1 млрд за весь минулий рік, а до кінця року ця сума сягне близько $42,3 млрд.

Зокрема, 20 грудня Україна отримала грант від ЄС EUR150 млн, а в четвер - EUR1,5 млрд останнього траншу макрофінансової допомоги ЄС цього року.

 

Теги: #україна #японія #фінанси

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