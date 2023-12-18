Економіка

23:56 18.12.2023

Саудівська Аравія в жовтні знизила видобуток нафти на 0,4% і збільшила експорт на 9,4%

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Саудівська Аравія в жовтні знизила видобуток нафти на 0,4% і збільшила експорт на 9,4%

Саудівська Аравія в жовтні скоротила видобуток нафти відносно попереднього місяця на 0,4%, при цьому наростила експорт на 9,4%, повідомляє сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Обсяг експортних поставок становив 6,297 млн барелів на добу (б/д) порівняно з 5,754 млн б/д у вересні. При цьому він був на 19% меншим, ніж у жовтні минулого року.

Видобуток нафти Саудівської Аравії в жовтні становив 8,94 млн б/д проти 8,975 млн б/д у вересні. У річному вираженні цей показник впав на 18,4%.

Ірак збільшив експорт нафти на 2,8% за місяць - до 3,534 млн б/д. Видобуток підвищився на 1,2% і досяг 4,189 млн б/д. При цьому порівняно з жовтнем 2022 року перший показник знизився на 6,2%, другий - на 9,9%.

Виробництво нафти у Венесуелі в жовтні зросло до 786 тис. б/д порівняно з 762 тис. б/д місяцем раніше. Рік тому показник становив 717 тис. б/д. При цьому поставки за кордон з цієї країни в жовтні становили 528 тис. б/д проти 486 тис. б/д у вересні і 541 тис. б/д роком раніше.

Згідно з попередніми оцінками JODI, США в жовтні знизили видобуток нафти на 0,3% - до 13,2 млн б/д порівняно з 13,236 млн б/д місяцем раніше. Тим часом за рік показник збільшився на 6,6%.

Експорт американської нафти, за розрахунками організації, у жовтні становив 4,619 млн б/д проти 4,157 млн б/д у вересні (зростання на 11,1%) і 4,146 млн б/д у жовтні минулого року (підвищення на 11,4%).

Теги: #нафта

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