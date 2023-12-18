ЄС розширив список європейських товарів, заборонених до експорту в РФ

Рада ЄС у понеділок оголосила, що в ухваленому 12-му пакеті європейських санкцій проти РФ розширюють список товарів, на експорт яких до Росії поширюються обмежувальні заходи Євросоюзу.

Йдеться про список "заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки". До нього додатково внесено хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму і серводвигуни для безпілотних літальних апаратів, верстати і деталі машин, повідомляють у комюніке Ради ЄС.

Водночас Євросоюз запроваджує додаткові обмеження на імпорт товарів, "які приносять Росії значні прибутки", як-от чавун, мідний дріт, алюмінієвий дріт, фольга, труби на загальну суму вартістю 2,2 млрд євро за рік.

Запроваджено нову заборону з 12-місячним перехідним періодом на імпорт скрапленого пропану.

Рада додала 29 нових російських організацій до санкційного списку. "На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки", - заявляють у Раді ЄС.

У документі наголошується, що "деякі з цих 29 підприємств належать третім країнам, які беруть участь в обході торговельних обмежень, або є російськими організаціями, що займаються розробленням, виробництвом і постачанням електронних компонентів для російського військово-промислового комплексу".

Рада ЄС вирішила запровадити деякі винятки з обмежень на імпорт предметів особистого користування, як-от предмети особистої гігієни або одяг, який носять мандрівники або який перебуває в їх багажі, а також для автомобілів, що мають дипломатичні реєстраційні номери, для в'їзду до ЄС.

"Крім того, щоб полегшити в'їзд до Союзу громадян ЄС, які проживають у Росії, держави-члени можуть дозволити в'їзд їхніх автомобілів за умови, що авто не призначено для продажу та експлуатується виключно для особистого користування", - уточнюється в повідомленні ради.