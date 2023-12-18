Економіка

17:50 18.12.2023

ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

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ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

Євросоюз ухвалив рішення розширити заборону на транзит товарів з ЄС до третіх країн територією Росії, поширивши її на будь-які товари, що можуть мати військове призначення, йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві ЄС.

"Заборону на транзит, яка наразі поширюється на товари і технології подвійного призначення, що експортують з ЄС до третіх країн через територію Росії, буде розширено на всі товари, які можуть бути використані на полі бою", - йдеться в документі.

Крім того, згідно із заявою, ЄС також забороняє на своїй території громадянам Росії обіймати керівні посади в компаніях, зокрема, пов'язаних із наданням росіянам послуг криптогаманців.

Крім цього, обмеження запроваджують на "надання програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового дизайну й виробництва".

Теги: #єс #санкції

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