ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

Євросоюз ухвалив рішення розширити заборону на транзит товарів з ЄС до третіх країн територією Росії, поширивши її на будь-які товари, що можуть мати військове призначення, йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві ЄС.

"Заборону на транзит, яка наразі поширюється на товари і технології подвійного призначення, що експортують з ЄС до третіх країн через територію Росії, буде розширено на всі товари, які можуть бути використані на полі бою", - йдеться в документі.

Крім того, згідно із заявою, ЄС також забороняє на своїй території громадянам Росії обіймати керівні посади в компаніях, зокрема, пов'язаних із наданням росіянам послуг криптогаманців.

Крім цього, обмеження запроваджують на "надання програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового дизайну й виробництва".