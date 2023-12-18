Нові санкції ЄС проти РФ передбачають заборону на імпорт російських алмазів, зокрема оброблених у третіх країнах

ЄС запроваджує заборону на імпорт російських алмазів, зокрема тих, які були оброблені в третіх країнах або які перевозили транзитом через Росію, йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Євроради в понеділок.

"ЄС запроваджує заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або трансфер алмазів із Росії. Заборона стосується алмазів із Росії, алмазів, експортованих із Росії, алмазів, які перевозять транзитом через Росію, і російських алмазів, оброблених у третіх країнах", - ідеться в заяві.

Як зазначено, пряма заборона стосуватиметься непромислових природних і синтетичних алмазів, а також алмазних прикрас починаючи з 1 січня 2024 року. Непряму заборону на алмази, оброблені в третіх країнах, зокрема прикраси з діамантами з РФ, запроваджуватимуть поетапно з 1 березня, її буде завершено до 1 вересня 2024 року.