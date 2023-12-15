Універсал Банк та Ощадбанк додадуть дублювання після збою "Київстару"

Універсал Банк (mono) має намір розширити кількість провайдерів зв'язку і локації зберігання баз даних після збою "Київстару", а державний Ощадбанк перейти на POS-термінали з двома sim-картками і можливістю підключення до Wi-Fi і локального інтернету, поділилися банкіри на щорічній конференції UAFIN.TECH у Києві.

"Ми наразі переглядаємо всі свої процеси... ми користуємося "Київстаром" як корпоративним зв'язком і як лінією, за якою у нас передача даних є. Ми користуємося ще трьома провайдерами, може навіть розширюватимемося, щоб убезпечити", - сказала голова правління Універсал Банку Ірина Старомінська.

"Щодо заощадження даних, ми зберігаємо їх і в Києві, зберігаємо на західній (Україні - ІФ-У), у хмарі, на аутсорсі і ще зберігатимемо за кордоном, і це ще не кінець", - додала вона.

"Ми раніше закуповували термінали з однією сімкою, просто тому що не було навіть думки, що щось там може бути не так. Нині, звісно, дуже швидким рішенням є POS-термінали з двома сімки, ще й з опцією WI-FI або ж з підключенням до локальної мережі торговця", - зазначив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

На його думку, після збою "Київстару", як і після попереднього вірусу Petya, дуже багато компаній у країні задумаються над можливістю дублювання з використанням фізичних носіїв, навіть паперу.

Зі свого боку голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий вважає, що найбільшою загрозою для кібербезпеки є людський фактор, адже випадок "Київстару" підтверджує, що 90% зломів відбуваються через людей, зокрема й з використанням шахраями соціальної інженерії.

"Усі живуть і працюють віддалено. Як при цьому контролювати кожного співробітника, щоб він комусь не віддав пароль? Це такий реальний виклик, який перед нами є...", - наголосив Мудрий.

Тютюн з огляду на це зазначив, що банк серйозно працює над технологією Voice-ID, зокрема й для ідентифікації клієнтів.

Як повідомлялося, у вівторок стався масштабний збій у роботі найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар" через хакерську атаку, що частково також торкнулося роботи платіжної інфраструктури.

Співвласник mono Олег Гороховський зазначав, що, серед іншого, кількість відкритих банком карток за дні збою "Київстару" скоротилася вдвічі, що приблизно відповідає частці "Київстару" на ринку мобільного зв'язку.