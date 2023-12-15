Економіка

17:52 15.12.2023

В ОП розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів від заарештованих активів РФ

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В ОП розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів від заарештованих активів РФ

Компенсація шкоди, заподіяної російською агресією, коштом самого агресора є одним із найскладніших юридичних завдань для України, й отримання доходу від заморожених активів РФ могло б стати першим кроком на цьому шляху і приносити щорічно до $15 млрд, заявив заступник керівника Офісу президента (ОП) Ростислав Шурма.

"Перше завдання - це отримання не самих активів, а отримання доходів від заморожених російських активів. Тому що самі доходи за сьогоднішнього рівня відсоткових ставок у світі можуть сягати $15 млрд щорічно", - сказав він на науково-практичній міжнародній конференції, присвяченій механізму компенсації, в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Шурма зазначив, що ці доходи зможуть тимчасово бути гарною підтримкою для державного бюджету, фінансування економіки та громадян, доки триває боротьба з російською агресією.

Заступник глави ОП пояснив, що цей перший шлях компенсації буде юридично простішим і, головне, партнери України до нього політично готові.

"Але, безумовно, наше завдання-максимум - це отримати всі російські активи, суверенні активи, активи олігархів, щоб компенсувати всі збитки, які завдала нашій державі Російська Федерація. І ми активно будемо працювати над цим", - наголосив Шурма.

Як повідомлялося, Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.

Як пояснили в ЄК, на початку агресії значні суми активів і доходів Центрального банку Росії перебували у фінансових установах на території ЄС і були заморожені, але згодом ці активи, як-от облігації, принесли суттєві доходи, які, у свою чергу, розміщуються на середньострокові депозити в центральних банках. А вже дохід від них є прибутком цих європейських фінансових установ, а держави-члени почали підвищувати корпоративний податок на цей прибуток.

З огляду на це Європейська комісія вважає, що оскільки цей прибуток було отримано в результаті іммобілізації, то його слід використати для допомоги в реконструкції та відновленні України. "Це - довгострокова мета. Короткострокова мета пропозиції... - знерухомити цей чистий прибуток й убезпечити його, щоб його можна було використати в майбутньому", - пояснили в Єврокомісії. Йдеться про ідентифікацію в системах бухгалтерського обліку цих доходів і прибутку.

Зокрема, згідно з оприлюдненими міжнародним депозитарієм Euroclear у жовтні даними, російські активи принесли майже EUR3 млрд прибутку з моменту їх заморожування в березні 2022 року і до третього кварталу 2023 року.

У жовтні влада Бельгії оголосила, що створить фонд для України в EUR1,7 млрд за рахунок оподаткування доходів активів РФ. Як зазначав заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду (МВФ) Владислав Рашкован, у цьому випадку фактично йдеться про "третю похідну" від російських активів.

Теги: #компенсація #активи_рф

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