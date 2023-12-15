Шмигаль: Фіндопомога партнерів дає змогу забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати внутрішні ресурси на потреби армії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що фінансова допомога міжнародних партнерів дає змогу забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби армії.

"Світовий банк виділяє Україні додаткові $1,34 млрд. Ці кошти будуть спрямовані на виплату пенсій, зарплат учителів, підтримку ВПО (внутрішньо переміщених осіб) та інші пріоритетні видатки держбюджету", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, основна частина цього пакета фінансування - 1,086 млрд - це кошти уряду Японії, а інша - гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

"Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії. Дякуємо партнерам за солідарність і підтримку!", - підсумував він.